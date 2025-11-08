سفير مصر في السعودية: إقبال كثيف من أبناء الجالية بانتخابات النواب

أكد السفير إيهاب أبو السريع، سفير مصر في المملكة العربية السعودية، أن أعداد أبناء الجالية المصرية المتوافدين على مقر البعثة في الرياض تشهد تزايدًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مع فتح اللجنة في التاسعة صباحًا بتوقيت السعودية.

وأشار إلى أن اليوم الأول من التصويت شهد أيضًا إقبالًا كبيرًا، ما دفع اللجنة إلى مدّ ساعات العمل حتى العاشرة والنصف مساءً، في إطار عملية تصويت المصريين بالخارج ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

محافظات الصعيد تتصدر المشهد الانتخابي

وأوضح السفير أن اللجنة تشهد منذ الصباح إقبالًا كثيفًا من أبناء الجالية المصرية، خاصة من أبناء محافظات الصعيد، الذين يتصدرون نسب المشاركة في اليومين الأول والثاني من الاقتراع.

وأضاف أن السعودية تضم عمالة فنية كبيرة هي الأكثر مشاركة في عملية التصويت، مشيرًا إلى أن جميع الفئات العمرية والاجتماعية تشارك في الانتخابات، بينما فئة الشباب هي الأكثر حضورًا، إلى جانب مشاركة واسعة من الأسر المصرية المقيمة بالمملكة.

تسهيلات وخدمات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة

وأشار «أبو السريع» إلى أنه تم تسخير جميع الإمكانيات لتسهيل الإجراءات وضمان سير عملية التصويت بسهولة ويسر، موضحًا أنه تم تجهيز خيم وأماكن انتظار مكيفة لإراحة الناخبين، بدءًا من بوابة الدخول وحتى صناديق الاقتراع.

وأكد أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الجانب السعودي لتأمين مقر البعثة وتسهيل حركة الدخول والخروج، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.

رسالة وطنية من أبناء الجالية المصرية

ووجّه السفير إيهاب أبو السريع الشكر والتقدير لأبناء الجالية المصرية في المملكة على وعيهم الوطني ومشاركتهم الفعالة، مؤكدًا أن الإقبال الكبير يعكس روح الانتماء والمشاركة الإيجابية، ويؤكد أن الشعب المصري في الداخل والخارج شريك أساسي في صناعة القرار الوطني.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تأتي في مرحلة مهمة من مسيرة الدولة المصرية التي تسير بثبات نحو استكمال بناء مؤسساتها الدستورية وترسيخ مبدأ المشاركة والمسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن الإقبال الكثيف رسالة واضحة تعبر عن تطلعات المواطن المصري وثقته في مسار الدولة نحو المستقبل.