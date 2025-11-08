برلماني: مشاركة المصريين بالخارج قوة ناعمة وجبهة وطنية تدحض كل مخططات قوى الشر

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن المشاركة الإيجابية للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025، تدحض أي مخططات تحاول بث الفرقة والانقسام، وتؤكد أن مصر نسيج واحد لا يتجزأ، ولن يقبل أي محاولات للتمزيق، لافتًا إلى أن هذه المشاركة لم تكن مجرد ممارسة للحق الدستوري في التصويت، بل هي تعبير عن وعي عميق وانتماء حقيقي، حيث عبرت الجاليات المصرية بالخارج عن دعمها الكامل لمسيرة الدولة المصرية، وحرصها على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الداخل.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن مجلس النواب لعب دوراً هاماً خلال الدورة السابقة، في سن تشريعات حاسمة شملت إرساء حقوق ومزايا المصريين بالخارج، مما يعكس حرص الدولة على تمكين أبنائها وتقديم كافة أشكال الدعم لضمان مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منوهاً بأن هذه التشريعات تعكس اهتمام الدولة بهم باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجتمع المصري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اصطفاف المصريين بالخارج، وتنظيم جالياتهم بالتعاون مع السفارات والقنصليات، ساهم في تعزيز الثقة بين الدولة ومواطنيها، ووضع أسس لحياة سياسية متوازنة تعكس مختلف فئات المجتمع المصري، كما يرسخ لمبدأ التمثيل الشامل والتنوع في المشاركة السياسية، إذ يشكل المصريون بالخارج قوة ناعمة على الصعيد الثقافي والسياسي، وقوة اقتصادية فاعلة من خلال تحويلاتهم واستثماراتهم، فضلاً عن كونهم شريكًا مهمًا في صناعة القرار على المستويين الوطني والدولي.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن مشهد المصريين بالخارج في هذه الانتخابات ليس مجرد لحظة سياسية، بل رسالة واضحة بأن المصريين متحدون في الداخل والخارج، وتأكيد على وعيهم الوطني بأهمية تشكيل مجلس نواب قادر على التعبير عن مختلف الفئات بنزاهة وشفافية، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت في الإشراف على سير العملية الانتخابية لتظهر بهذا المشهد الحضاري .