كم تخسر السفن العابرة من رأس الرجاء الصالح؟ رئيس قناة السويس يكشف عنها

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس قناة السويس، إن عبور السفن من خلال قناة السويس هو الأقصر والآمن فالسفينة تعبر من القناة من الشرق إلى الغرب في 11 ساعة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أنه في حين مرور السفينة عبر طريق رأس الرجاء الصالح تستغرق من 20 إلى 25 يوم.

وتابع: الخسائر المترتبة في المرور عبر رأس الرجاء الصالح، تضمن ما يلي: استهلاك وقود إضافي، وبالتالي انبعاثات كربونية أكثر مما يضر البيئة، وخطورة الطريق وسوء الأحوال الجوية، عدم وجود خدمات على هذا الطريق.

وأشار أن من خسائر هذا الطريق أيضا تأخر الشحنة، وكذلك تذمر البحارة من طول الطريق وبالتالي طلب رواتب إضافية.

وأكد أسامة ربيع، أنه بكل المقاييس فإن العبور عبر قناة السويس هو الطريق الأفضل للسفن.