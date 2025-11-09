قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء فرز أصوات الناخبين في 31 لجنة اقتراع بالخارج في انتخابات مجلس النواب
أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير.. خطوط المواصلات الجديدة والقديمة
فيلم «وين صرنا» يحصد جائزة لجنة التحكيم في المهرجان المصري الأمريكي
أحمد جعفر: تريزيجيه أكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس «زيزو» أو «بن شرقي»
السفير نادر سعد: المصريون في بلغاريا حريصون على المشاركة بالانتخابات رغم عددهم القليل
عمرو أديب: القطاع الخاص يرفع الأسعار.. والحد الأدنى الـ 7000 جنيه غير مُطبّق
مسئول سابق بالناتو: مسألة اختيار الأنسب بين الدبابات الغربية الـ5 لا تملك ردًا حاسمًا مطلقًا|فيديو
إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل
مصر تستضيف لأول مرة الحفل الملكي العالمي "The Grand Ball" بقصر عابدين
سفير مصر في كندا: برودة الطقس القاسية لم تمنع حضور وتصويت المصريين بانتخابات مجلس النواب
باسم مرسي: زيزو مش نجم الشباك في الأهلي
إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية
تكنولوجيا وسيارات

أكبر انخفاض في أسهم شركات التكنولوجيا منذ أبريل بعد موجة بيع ضخمة تتجاوز 800 مليار دولار

أ ش أ

شهد قطاع التكنولوجيا أسبوعا صعبا في أسواق المال، حيث سجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل الماضي، مع تراجع مؤشر "ناسداك" في البورصة الأمريكية بنسبة 3% خلال آخر خمسة أيام تداول، بعد موجة بيع ضخمة تجاوزت 800 مليار دولار، نتيجة تنامي مخاوف المستثمرين بشأن تضخم تقييمات الشركات المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وكانت أسهم العديد من شركات التكنولوجيا، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي، قد شهدت ارتفاعا هائلا بعد الحماس حول تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الماضية، إلا أن هذا الزخم بدأ يتبدد هذا الأسبوع، مع تحول التركيز من توقعات النمو إلى التساؤل حول مدى منطقية تلك التقييمات، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وتعرضت شركات تكنولوجية كبرى مثل "إنفيديا" الأمريكية، و"ألفابت" الأمريكية الشركة الأم لجوجل، لتراجعات حادة في قيمتها السوقية، ما أعاد تسليط الضوء على الفجوة بين الابتكار والعائد المالي، حيث لم يثبت العديد من اللاعبين في قطاع الذكاء الاصطناعي بعد قدرتهم على تحويل الزخم التقني إلى أرباح فعلية تبرر تلك الأسعار المرتفعة.
ويتوقع محللون أن يتجاوز تأثير موجة البيع قطاع التكنولوجيا وحده، مشيرين إلى أن استمرار فقدان الثقة قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في الأسواق المالية، وسيترقب المستثمرون والمؤسسات المالية باهتمام نتائج أعمال الشركات الكبرى خلال الفترة المقبلة، لتقييم مدى قوة أساسياتها وقدرتها على مواجهة الضغوط الحالية.
وتشكل التطورات الراهنة تذكرة واضحة بالدورات المتقلبة لسوق الأسهم؛ ففي فترات النمو السريع، كثيرا ما يتم التغاضي عن المؤشرات المالية الأساسية، مما يؤدي إلى تشكل "فقاعات" تنتهي بتصحيحات حادة، كما شهد السوق هذا الأسبوع.
تعكس الاضطرابات الأخيرة في قطاع التكنولوجيا حساسية الأسواق لحالة المزاج الاستثماري والأساسيات الاقتصادية، ومع احتمال استمرار التقلبات، يجد المستثمرون والشركات أنفسهم أمام مرحلة تتطلب قدرا أكبر من الحذر، وتقييما أعمق لمدى واقعية تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي واستدامتها على المدى الطويل.

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

المصريين فى الخارج خلال الانتخابات

إغلاق صناديق الاقتراع بفرنسا فى ثاني وآخر أيام المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالخارج

قنصل مصر في ميلانو: إقبال كبير على انتخابات مجلس النواب

قنصل مصر في ميلانو: إقبال كبير على انتخابات مجلس النواب

جانب من الفاعليات

جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة الطالب المثالي لعام 2025

رينو تطرح كنوزها التاريخية من سيارات السباق في مزاد استعداداً لافتتاح متحفها الجديد

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

كيف تعزّز زبدة الفول السوداني الذاكرة وصحة الدماغ؟.. فوائد مذهلة

بتصميم كلاسيكي.. رينو توينجو 2026 الجديدة كلياً تنطلق رسميا

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

