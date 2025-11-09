أكبر انخفاض في أسهم شركات التكنولوجيا منذ أبريل بعد موجة بيع ضخمة تتجاوز 800 مليار دولار

شهد قطاع التكنولوجيا أسبوعا صعبا في أسواق المال، حيث سجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل الماضي، مع تراجع مؤشر "ناسداك" في البورصة الأمريكية بنسبة 3% خلال آخر خمسة أيام تداول، بعد موجة بيع ضخمة تجاوزت 800 مليار دولار، نتيجة تنامي مخاوف المستثمرين بشأن تضخم تقييمات الشركات المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وكانت أسهم العديد من شركات التكنولوجيا، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي، قد شهدت ارتفاعا هائلا بعد الحماس حول تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الماضية، إلا أن هذا الزخم بدأ يتبدد هذا الأسبوع، مع تحول التركيز من توقعات النمو إلى التساؤل حول مدى منطقية تلك التقييمات، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وتعرضت شركات تكنولوجية كبرى مثل "إنفيديا" الأمريكية، و"ألفابت" الأمريكية الشركة الأم لجوجل، لتراجعات حادة في قيمتها السوقية، ما أعاد تسليط الضوء على الفجوة بين الابتكار والعائد المالي، حيث لم يثبت العديد من اللاعبين في قطاع الذكاء الاصطناعي بعد قدرتهم على تحويل الزخم التقني إلى أرباح فعلية تبرر تلك الأسعار المرتفعة.

ويتوقع محللون أن يتجاوز تأثير موجة البيع قطاع التكنولوجيا وحده، مشيرين إلى أن استمرار فقدان الثقة قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في الأسواق المالية، وسيترقب المستثمرون والمؤسسات المالية باهتمام نتائج أعمال الشركات الكبرى خلال الفترة المقبلة، لتقييم مدى قوة أساسياتها وقدرتها على مواجهة الضغوط الحالية.

وتشكل التطورات الراهنة تذكرة واضحة بالدورات المتقلبة لسوق الأسهم؛ ففي فترات النمو السريع، كثيرا ما يتم التغاضي عن المؤشرات المالية الأساسية، مما يؤدي إلى تشكل "فقاعات" تنتهي بتصحيحات حادة، كما شهد السوق هذا الأسبوع.

تعكس الاضطرابات الأخيرة في قطاع التكنولوجيا حساسية الأسواق لحالة المزاج الاستثماري والأساسيات الاقتصادية، ومع احتمال استمرار التقلبات، يجد المستثمرون والشركات أنفسهم أمام مرحلة تتطلب قدرا أكبر من الحذر، وتقييما أعمق لمدى واقعية تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي واستدامتها على المدى الطويل.