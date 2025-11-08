يواجهان عقوبة بالسجن.. شرطة لندن تحقق مع أمير انجليزي وزوجته

تحقق شرطة لندن مع دوق يورك السابق الأمير أندرو للتحقيق من قبل شرطة لندن وقد يواجه عقوبة بالسجن، في حين تخضع زوجته السابقة سارة فيرجسون للتحقيق أيضًا بتهمة الاستخدام غير الأخلاقي لأموال الجمعيات الخيرية، وقد يتم إجبارهما على مغادرة المملكة المتحدة.

و يواجه أندرو تهمة ارتكاب مخالفات عامة وسوء سلوك في منصب عام، ومن المرجح أن يُسجن فالقضية المرفوعة ضده واضحة تمامًا، و هذا ما قاله المؤرخ أندرو لوني، مؤلف كتاب "مُستحق: صعود وسقوط آل يورك"، لـ بولا فرويليتش من نيوزنيشن.

وقال لوني للصحافة البريطانية إن الابن الثالث للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، والمعروف الآن باسم أندرو ماونتباتن وندسور "لن يُدان بالاتجار بالجنس، بل سيكون بسبب سوء السلوك المالي".

وقد تم تجريد "الأمير" و"صاحب السمو الملكي" من ألقابه في 3 نوفمبر وسط مزاعم بأنه كان أحد عملاء جيفري إبستين سيئي السمعة.

و كان أندرو، 65 عاما، مبعوثا تجاريا للمملكة المتحدة من عام 2001 حتى عام 2011 وكان يختلط بشخصيات مشكوك فيها في دول مثل ليبيا وكازاخستان ولاوس - وكان يتخلى عن السفارات للإقامة في فنادق خمس نجوم ويدفع فواتير باهظة.