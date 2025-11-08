شريف النسيري: المصريون في الخارج ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية بانتخابات النواب 2025

أكد شريف النسيري الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن ما شهده العالم خلال الأيام الماضية من مشاهد اصطفاف المصريين في الخارج أمام مقار السفارات والقنصليات للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، يعكس عمق الانتماء الوطني وإيمان المصريين بدورهم في دعم الدولة واستكمال مؤسساتها الدستورية، مشيدة بالإقبال الكبير والتنظيم الحضاري الذي جسّد صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

وأضاف النسيري، في تصريح صحفي له اليوم، أن المصريين في الداخل تقع على عاتقهم الآن مسؤولية استكمال هذا المشهد الوطني المشرق، من خلال مشاركتهم المكثفة في المرحلة الأولى من الانتخابات المقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، مشيرا إلى أن كل صوت في صناديق الاقتراع هو رسالة تأييد للاستقرار، ودعم مباشر لمسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج، أن المشاركة الإيجابية لا تُقاس فقط بنسبة الحضور، بل بوعي المواطن بدلالة صوته وأثره في صياغة المستقبل، مؤكدا أن البرلمان المقبل سيكون مرآة حقيقية لإرادة الشعب، كلما زادت المشاركة وتكاتفت الجهود من أجل اختيار من يستحق ثقة المصريين.

واختتم شريف النسيري تصريحه بالتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني ومسؤولية جماعية لا تقل أهمية عن أي إنجاز تنموي، فهي الركيزة التي تُبنى عليها الدولة الحديثة، والدليل الأصدق على وعي المصريين وحرصهم على صون استقرار وطنهم وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة