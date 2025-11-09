متحف الغردقة يحتفل بـ اليوم الدولي لمكافحة العنف والتنمر

احتفل متحف الغردقة باليوم الدولي لمكافحة جميع أشكال العنف والتنمير، وذلك فى اطار دوره التوعوي والمجتمعي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.



أوضحت إدارة متحف الغردقة، أن فاعليات الحفل تضمنت ورشة حكى بعنوان معاً ضد التنمر والعنف الإلكتروني، بالإضافة إلى إجراء مناقشات مع الطلاب وأهمية احترام الأخرين والحد من التنمر سواء في الواقع أو عبر الانترنت.

متحف الغردقة



أفاد إدارة المتحف، أن الفاعلية تضمنت جولة إرشادية للتعرف على كنوز التراث المصري، وسط أجواء من التفاعل والبهجة، والمناقشاتالثرية نحو التاريخ والحضارية المصرية.

يذكر أن تمتد مساحة المتحف على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، حيث يشكلت ثلث المساحة لصالة العرض المتحفي التي تستوعب مجموعة من القطع الأثرية النادرة والمتنوعة من مختلف الحضارات، بما في ذلك الفرعونية، الرومانية، القبطية، والإسلامية.

ويعد متحف الغردقة واحدًا من أبرز المعالم السياحية بالبحر الأحمر، حيث تم تجهيزه بأحدث الخدمات المتحفية والتقنيات الحديثة لضمان تجربة ثقافية مميزة للزوار.

ومن بين القطع الأثرية المميزة التي يمكن العثور عليها في المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون، وتمثال الملكة ميريت أمون، ولوحة الأميرة فاطمة اسماعيل، بالإضافة إلى قطع من حطام سفينة غارقة بالقرب من جزيرة سعدانة.