تنتقل بسهولة عبر الهواء.. «الخدمات البيطرية»: مصر مُحاطة بدول تعاني من الحمى القلاعية|فيديو

قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إن مرض الحمى القلاعية موجود في مصر منذ نحو 50 عامًا، ويعتبر من الأمراض سريعة الانتشار، مشيرًا إلى أنه يتم تحصين الماشية بشكل مستمر لمكافحة المرض.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، أن الحمى القلاعية تنتقل بسهولة عن طريق الهواء، وأن سرعة انتشاره هي ما تجعله خطيرًا، مؤكدًا أن التحصينات التي تم تنفيذها في 2025 تعتبر خطوة مهمة ويجب أن يتم دراستها بشكل دقيق.

وتابع: “لا توجد مشكلة كبيرة في الثروة الحيوانية في مصر، رغم أن مصر محاطة بدول تعاني من الحمى القلاعية”.

وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن غلق الأسواق، مؤكدًا أن المرض لن يؤثر على أسعار اللحوم، لافتًا إلى أن هناك العديد من الفيديوهات المفبركة حول المرض التي تم تداولها، وخاصة تلك التي تأتي من الهند.