تكنولوجيا وسيارات

بسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك في الأسواق بأعلى إمكانيات

باوربنك
باوربنك
لمياء الياسين

كشفت شركة كوكتيك عن  باوربنك 25 Super Power Block SE في الصين والذي يأتي سعره 199 يوانًا (28 دولارًا أمريكيًا)، مع عرض إطلاق لفترة محدودة بقيمة 179 يوانًا (25 دولارًا أمريكيًا)، وسيتوفر بثلاثة ألوان.


مواصفات Cuktech 25 Super Power Block SE

يحتوي الباوربنك على بطارية بسعة 25,000 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السريع حتى 120 واط عبر بروتوكول الشحن السريع من شاومي . ويتميز بمنفذي USB-C وUSB-A، بالإضافة إلى كابل شحن سريع ذكي مدمج بقوة 6 أمبير يدعم الشحن ثنائي الاتجاه بقوة 100 واط.
زودت شركة كوكتيك الجهاز بدعم واسع النطاق لبروتوكولات الشحن، بما في ذلك PD وPPS وMIPPS وQC وSCP، بالإضافة إلى تقنية الشحن السريع التكيفي MDL الخاصة بها.

 يدعم الجهاز مدخلات Apple بقوة 40 واط ومعيار الشحن السريع Huawei بقوة 22.5 واط، مما يجعله متوافقًا مع مجموعة واسعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ميزات  باوربنك Cuktech 25 Super Power Block SE
تزعم الشركة أن الباوربنك قادر على شحن هاتف Redmi K80 Pro حتى 88% في 30 دقيقة بفضل قدرته البالغة 120 واط. كما يمكنه شحن هاتف Honor 200 حتى 87%، وهاتف Vivo X100s Pro حتى 82%، وهاتف Xiaomi 17 Pro حتى حوالي 75% في نفس الفترة.

 ويمكن للجهاز شحن جهاز MacBook Air (M3) حتى 56% في 30 دقيقة، مما يوفر طاقة كافية لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر المحمولة خفيفة الوزن أثناء التنقل.

على الجانب الآخر يعد الباوربنك قادر على توفير 4.5 شحنات كاملة لهاتف آيفون 17، أو ما يقارب ثلاث شحنات كاملة لهاتف ريدمي كيه 80 برو. أما بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة مثل هواوي ميت بوك 14، فيمكنه توفير حوالي 1.1 شحنة كاملة بقدرة 65 واط.

يدعم طراز SE الشحن الذاتي بقوة 100 واط، مما يسمح بشحنه بنسبة 25% تقريبًا في 15 دقيقة فقط. ويتميز بشاشة رقمية LED تعرض معلومات آنية عن طاقة الشحن ومستوى البطارية المتبقي. تستخدم Cuktech خلايا بطاريات أسطوانية عالية الجودة مُستخدمة في السيارات لتحسين المتانة والكفاءة الحرارية.
 

في أخبار ذات الصلة، أطلقت UltraProlink مؤخرًا Juice-Up Mag 6 في الهند، وهو باوربنك لاسلكي مغناطيسي بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة بسعر 1,999 روبية هندية. كما طرحت Ugreen باوربنك جديدًا بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة بقوة 55 واط وكابل شحن مدمجج.

الشحن السريع كابل شحن سريع الهواتف الذكية أجهزة الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر المحمولة

