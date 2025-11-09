خارج الخدمة.. انهيار كوبري مشاة مهجور على ترعة الإبراهيمية بطما

شهد مركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج واقعة مفاجئة، تمثّلت في انهيار كوبري مشاة قديم يقع على الترعة الإبراهيمية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، وذلك أثناء عملية رصد دورية لحالة المنشآت بنطاق المركز.

وتبين من الفحص الأولي أن الكوبري المنهار كان خارج الخدمة منذ فترة طويلة، بعد أن تقرر وقف استخدامه بسبب تهالكه الشديد وعدم صلاحيته للعبور، تمهيدًا لإزالته أو إعادة تأهيله ضمن خطة تطوير البنية التحتية في طما.

تفاصيل واقعة الانهيار

انهارت الطبقة الأولى من الناحية الغربية للكوبري؛ ما أدى إلى سقوط أجزاء من السقف وتحطم السور الحديدي، وتدحرج بعض القطع الخرسانية داخل الترعة.

وسادت حالة من القلق بين الأهالي، إلا أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر.

وعقب الانهيار، هرعت قيادات الوحدة المحلية في طما إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول منطقة الكوبري لمنع اقتراب المواطنين حرصًا على سلامتهم، كما تم إخطار مديرية الري والجهات الهندسية المختصة لإعداد تقرير فني شامل يوضح أسباب الانهيار وخطوات التأمين المطلوبة.