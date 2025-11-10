قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصل للمؤبد .. احذر جرائم اختلاس المال العام
لماذا تتكرر الأحلام المزعجة؟.. 4 آيات تمنع عنك الكوابيس
تصعيد إسرائيلي .. استشهاد طفل في خان يونس وعمليات تفجير واسعة في رفح
بلجيكا في حالة تأهّب.. رصد 3 مسيرات فوق محطة دويل النووية
الكهرباء: تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار وتحسين الخدمة
اليوم.. 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في 14 محافظة
هل تعارض إسرائيل نشر قوات دولية في غزة؟.. دبلوماسي أمريكي سابق يجيب
إصابة محمد صبحي بوعكة صحية
تصعيد جديد في غزة.. غارات إسرائيلية على خان يونس
برشلونة يكتسح سيلتا فيجو برباعية في الدوري الإسباني
استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025.. الخطوات والطريقة
مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025: تجنب الغيرة

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025

ثق بحدسك، لكن ابق منفتحًا على لطف الآخرين. تتقدم خططك الشخصية والعملية عندما تضع حدودًا واضحة وتُركز على أولوياتك، تتحسن صحتك باتباع روتين مُريح؛ وتُضفي المحادثات الصريحة راحةً وتفاهمًا.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

النهج المتين والدقيق سيُبهر رؤسائك وزملائك، إذا واجهت خيارًا صعبًا، فاجمع حقائق عملية واطلب نصيحة واضحة من زميل تثق به. تجنب المواجهات، وحافظ على التواصل واقعيًا، نظّم يومك بجلسات قصيرة ومُركزة، وقوائم تحقق واضحة؛ سيساعدك ذلك على إنجاز المهام المهمة، وتقليل التوتر في الأيام القادمة.. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 تجنب رفع الأشياء الثقيلة، خاصةً في النصف الثاني من اليوم. على النساء توخي الحذر أثناء العمل في المطبخ، فقد تحدث جروح طفيفة أثناء تقطيع الخضراوات. التزم بالطعام المنزلي وتجنب الوجبات السريعة. اشرب الكثير من الماء. 

برج العقرب عاطفيا 

تجنب الغيرة أو الاختبارات السرية؛ فالحديث الواضح يبني الثقة أسرع من الألعاب. أفعال اللطف والإنصات البسيطة تُعمق المودة. حافظ على حدود سليمة مع إظهار الود؛ فالاحترام المتبادل يُقوي روابطك. قدّروا بعضكم البعض اليوم

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

فكّر في توفير نسبة صغيرة من كل دفعة لتوفير المال. عند مناقشة الأمور المالية المشتركة، كن صريحًا وهادئًا؛ فالسجلات الواضحة تقلل من سوء الفهم. سيُضيف خصم عملي أو خيار توفير بسيط فائدة، اجعل خططك طويلة الأجل متواضعة وثابتة دائمًا لتحقيق أفضل النتائج.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار

سيارة مازيراتي الجديدة

مازيراتي تكشف عن أحدث إصداراتها.. بقوة 542 حصانا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا | أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2025 .. شاحن الهاتف المحمول يتحول لأداة قاتلة فما القصة؟

Sigma BF

Sigma BF تحصد جائزة الابتكار الأبرز لعام 2025.. كاميرا بلا تعقيدات وبتصميم مستقبلي

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

