خلال شهر.. محافظ المنوفية: «مشروعك» وفر 20 فرصة عمل بتمويل ما يقرب من 2 مليون جنيه

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر أكتوبر في توفير 20 فرصة عمل من خلال تمويل 12 مشروعًا متنوعًا (تجاري - خدمي - صناعي ) بنطاق المحافظة بقيمة إجمالية بلغت مليونًا و 778 ألف جنيه، مؤكداً أننا مستمرون في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة "مشروعك" ، لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

وأوضح مدير برنامج مشروعك بالمحافظة أنه تم تنفيذ العديد من الندوات التوعوية بنطاق مراكز الشهداء وقويسنا وشبين الكوم ومنوف وأشمون لعرض مزايا البرنامج وتشجيع الشباب علي العمل الحر، وكذا استعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وذلك من خلال الربط بين برنامج مشروعك وادارة الاستثمار بالديوان العام للمساهمة في دفع عجلة التنمية وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة.

من جانبه وجّه محافظ المنوفية القائمين علي برنامج "مشروعك" بضرورة تكثيف الحملات التوعوية لاسيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب و دراسات جدوى لجميع المشروعات، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات للمتقدمين لحصولهم علي القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة، مؤكداً أن برنامج "مشروعك" عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات، فضلاً عن التأكيد على دعم جهود الدولة المصرية في الاتجاه نحو الإنتاج تنفيذاً لرؤية مصر 2030.