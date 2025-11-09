قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز البحر قبالة سواحل اليابان
مدبولي يتفقد أول أتوبيس برمائي مصري الصنع لتعزيز النقل السياحي في مصر
رئيس كولومبيا: ما يجري في غزة اختبار وحشي لسلطة العالم
عمرو أديب: الإمكانيات ليست كل شيء.. دعونا نشجع الزمالك اليوم
مدبولي: الصناعة والنقل ركيزتان أساسيتان للنهضة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار
6.7 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر أغسطس 2025
وزير الداخلية يأذن لـ 21 مصريا بالحصول على جنسية أجنبية
خطة الصدمة والحكم المصاب والغيابات.. 11 معلومة عن نهائى السوبر المصري
مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى .. واستشهاد فلسطيني شرقي خان يونس
شروط حذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025
وزير الخارجية ونظيره النيجيري يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي
كامل الوزير: القطار الكهربائي السريع عريس اليوم
محافظات

خلال شهر.. محافظ المنوفية: «مشروعك» وفر 20 فرصة عمل بتمويل ما يقرب من 2 مليون جنيه

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم  خلال شهر أكتوبر في توفير 20 فرصة عمل من خلال تمويل 12 مشروعًا متنوعًا (تجاري - خدمي - صناعي ) بنطاق المحافظة بقيمة إجمالية بلغت  مليونًا و 778 ألف جنيه، مؤكداً أننا مستمرون في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة "مشروعك" ، لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

وأوضح مدير برنامج مشروعك بالمحافظة أنه تم تنفيذ العديد من الندوات التوعوية بنطاق مراكز الشهداء وقويسنا وشبين الكوم ومنوف وأشمون لعرض مزايا البرنامج وتشجيع الشباب علي العمل الحر، وكذا استعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وذلك من خلال الربط بين برنامج مشروعك وادارة الاستثمار بالديوان العام للمساهمة في دفع عجلة التنمية وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة.

من جانبه وجّه محافظ المنوفية القائمين علي برنامج "مشروعك" بضرورة تكثيف الحملات التوعوية لاسيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب و دراسات جدوى لجميع المشروعات، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات للمتقدمين لحصولهم علي القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة، مؤكداً أن برنامج "مشروعك" عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات، فضلاً عن التأكيد على دعم جهود الدولة المصرية في الاتجاه نحو الإنتاج تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية مشروعك مشروعات استثمارية

