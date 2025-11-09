قيادات التأمين تطلق مبادرة تحييد الكربون بزراعة الأشجار في شرم الشيخ| صور

​شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونخبة من قيادات قطاع التأمين والبورصة ومحافظة جنوب سيناء، في مبادرة لزراعة عدد من الأشجار في "حديقة الصداقة" بمدينة شرم الشيخ كمساهمة فعلية من ملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطائرات التي نقلت ضيوف المؤتمر.



​وضمّت قائمة المشاركين كلاً من الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين لدى صندوق النقد الدولي، والدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، إلى جانب قيادات الهيئة.

وأكد البيان أن عملية التشجير جاءت بعد قياس دقيق للانبعاثات الكربونية الصادرة عن رحلات الطيران الخاصة بالمشاركين.

​وتتسق هذه المبادرة البيئية مع جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الاستدامة، حيث كانت الهيئة قد أطلقت مؤخراً أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر وأفريقيا، لدعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني. وتعمل الهيئة، من خلال المركز الإقليمي للتمويل المستدام، على قياس الانبعاثات الكربونية وتحديد الخفض المطلوب، سواء عبر زراعة الأشجار أو شراء شهادات خفض الانبعاثات.

​ويُعقد ملتقى التأمين وإعادة التأمين لهذا العام تحت عنوان "التأمين في ظل المتغيرات العالمية"، لمناقشة دور الصناعة في بناء المرونة ومواجهة الأخطار المناخية والجيوسياسية، إضافة إلى التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على .

