قبل مباراة القمة.. محمد رضوان يكشف عن انتمائه الكروي بطريقة كوميدية

علق الفنان محمد رضوان، على مباراة القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري، بطريقته الكوميدية المعهودة.

وحول انتمائه الكروي، قال محمد رضوان، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري: «ده سؤال سياسي يعني محبش أجاوب عليه.. أنا بحب الكورة وبتفرج على الدوى المصري وبشجع منتخب مصر».

وحول الفريق الذي يتابعه في الدوري المصري، قال محمد رضوان: «بتفرج على فرق كتير زي بتروجيت وغزل المحلة.. واللون المفضل ليا أحمر أو أبيض زي ما موجود في علم مصر بالظبط».

ويلتقي النادي الأهلي، نادي الزمالك، في الخامسة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، في نهائي كأس السوبر المصري.

أعمال محمد رضوان

تعاقد الفنان محمد رضوان علي المشاركة في بطولة مسلسل" ولاد الابالسة" والمقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني 2026، ويقوم الفنان محمد رضوان ببطولة العمل مع عدد من الفنانين.

ويشارك في بطولة مسلسل "ولاد الأبالسة"، تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، سلوي عثمان، محمود عزب، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمر والقاضي، محمد عبد الجواد إضافة إلى عدد من طلبة معهد فنون مسرحية، والمسلسل من تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري.

أحدث أعمال محمد رضوان

وشارك محمد رضوان، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، ببطولة مسلسلي "الكابتن" لـ أكرم حسني، و"حسبة عمري" لـ روجينا.

وينتمي مسلسل "الكابتن" و"حسبة عمري" لفئة دراما الـ ١٥ حلقة، إذ عُرض الأول في النصف الدرامي الأول، بينما عرض الثاني في النصف الدرامي الثاني، وحققا حضورا لافتا ونسبة مشاهدة مرتفعة.

مسلسل "الكابتن" شارك في بطولته اَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.

بينما مسلسل "حسبة عمري" شارك في بطولته سيد رجب، عمرو عبد الجليل، إلى جانب نخبة من الفنانين، تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة.