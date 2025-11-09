قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمات تضرب قناة الشرق الإرهابية .. واتهامات بالفساد تلاحق أيمن نور والبحيري
موعد مباراة نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات
قبل نهائي السوبر المصري.. نبأ صادم من شوبير لجماهير الأهلي والزمالك
الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية
الاستلام خلال ساعة واحدة .. «تصاربح العمل» تقدّم خدمة الـ vip | صور
بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات
القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
توعية وتواصل.. كل ما تريد معرفته عن لجان انتخابات مجلس النواب
الليثي وعمر كمال.. مفاجآت في حفل نهائى السوبر بين الأهلي والزمالك
تراجع محدود للذهب محليًا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق
الجارديان تكشف سجنًا إسرائيليًا تحت الأرض بلا محاكمة ولا ضوء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل مباراة القمة.. محمد رضوان يكشف عن انتمائه الكروي بطريقة كوميدية

محمد رضوان
محمد رضوان
سعيد فراج

علق الفنان محمد رضوان، على مباراة القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري، بطريقته الكوميدية المعهودة. 

وحول انتمائه الكروي، قال محمد رضوان، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري: «ده سؤال سياسي يعني محبش أجاوب عليه.. أنا بحب الكورة وبتفرج على الدوى المصري وبشجع منتخب مصر». 

وحول الفريق الذي يتابعه في الدوري المصري، قال محمد رضوان: «بتفرج على فرق كتير زي بتروجيت وغزل المحلة.. واللون المفضل ليا أحمر أو أبيض زي ما موجود في علم مصر بالظبط». 

ويلتقي النادي الأهلي، نادي الزمالك، في الخامسة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، في نهائي كأس السوبر المصري. 

أعمال محمد رضوان 

تعاقد الفنان محمد رضوان  علي المشاركة في بطولة مسلسل" ولاد الابالسة" والمقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني 2026، ويقوم الفنان محمد رضوان ببطولة العمل مع   عدد من الفنانين. 

ويشارك في بطولة مسلسل "ولاد الأبالسة"،  تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، سلوي عثمان، محمود عزب، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمر والقاضي، محمد عبد الجواد إضافة إلى عدد من طلبة معهد فنون مسرحية، والمسلسل من تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري.

أحدث أعمال محمد رضوان 

وشارك محمد رضوان، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، ببطولة مسلسلي "الكابتن" لـ أكرم حسني، و"حسبة عمري" لـ روجينا.

وينتمي مسلسل "الكابتن" و"حسبة عمري" لفئة دراما الـ ١٥ حلقة، إذ عُرض الأول في النصف الدرامي الأول، بينما عرض الثاني في النصف الدرامي الثاني، وحققا حضورا لافتا ونسبة مشاهدة مرتفعة.

مسلسل "الكابتن" شارك في بطولته اَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.

بينما مسلسل "حسبة عمري" شارك في  بطولته سيد رجب، عمرو عبد الجليل، إلى جانب نخبة من الفنانين، تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة. 

محمد رضوان الفنان محمد رضوان الأهلي الزمالك كأس السوبر المصري أعمال محمد رضوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

سعر الدولار

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 9-11-2025

ترشيحاتنا

كتائب القسام

حماس: سنسلم جثمان الجندي الإسرائيلي هدار جولدين 2 ظهراً

صورة من الحدث

انتشال جثة ثالثة من تحت أنقاض محطة كهرباء منهارة في كوريا الجنوبية

القوات الروسية

القوات الروسية تحرر بلدة "ريبنوي" في مقاطعة "زابوروجيه"

بالصور

إسراء عبد الفتاح وحمدى المرغني في رحلة نيلية| شاهد

إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية
إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية
إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد