عثر على إنسيال ذهبى..مدرسة في نقادة تكرم تلميذها الأمين | صور
قبل ساعات من لقاء الأهلي والزمالك.. تعرف على تاريخ مواجهات قطبي الكرة المصرية
«التموين تطلق القافلة 14».. مصر تواصل جهودها في دعم الشعب الفلسطيني | تفاصيل
رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry
مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار
العدوان مستمر.. أطباء بلا حدود تطالب بإجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى من غزة
جحيم الفاشر.. حكومة دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بشن حملات يومية لضبط التوك توك المخالف
عيب أوي.. زوجة النني الأولى تعلق على انفصال كريم عبد العزيز وآن الرفاعي
المجتمع العربي في إسرائيل يتظاهر أمام مكتب نتنياهو ضد جرائم القـ.ـتل
بعد توقف يومين .. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى غزة
بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
رياضة

شاهد.. مباريات نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة رجال عبر هذا الرابط

الاتحاد المصري لكرة السلة
الاتحاد المصري لكرة السلة
إسراء أشرف

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، موافقة الجهات الأمنية على حضور الجماهير في مباريات نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة – رجال.

وتمت الموافقة على حضور 1500 مشجع، بواقع 750 مشجعًا لكل فريق، وذلك في المباريات التي تُقام على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يتم حجز التذاكر عبر منصة تذكرتي بسعر موحد 50 جنيهًا للتذكرة.

وجاء تحديد أطراف نصف النهائي بعد انتهاء مباريات إياب الدور ربع النهائي التي أُقيمت أمس، حيث تأهل كل من الأهلي على حساب المصرية للاتصالات، والاتحاد السكندري على حساب الجزيرة، وسموحة على حساب الزمالك، وسبورتنج على حساب بتروجت ليكتمل المربع الذهبي للبطولة.

وتُذاع مباريات دوري المرتبط مباشرةً وحصريًا عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب من خلال الرابط التالي:
www.youtube.com/@egyptbasketballfederation

كما يمكنكم متابعة جميع الإحصائيات والتفاصيل الخاصة بالمباريات عبر الموقع الرسمي لإحصائيات الاتحاد المصري لكرة السلة:
ebl.web.geniussports.com

الاتحاد المصري لكرة السلة السلة دوري السلة

