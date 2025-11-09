شاهد.. مباريات نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة رجال عبر هذا الرابط

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، موافقة الجهات الأمنية على حضور الجماهير في مباريات نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة – رجال.

وتمت الموافقة على حضور 1500 مشجع، بواقع 750 مشجعًا لكل فريق، وذلك في المباريات التي تُقام على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يتم حجز التذاكر عبر منصة تذكرتي بسعر موحد 50 جنيهًا للتذكرة.

وجاء تحديد أطراف نصف النهائي بعد انتهاء مباريات إياب الدور ربع النهائي التي أُقيمت أمس، حيث تأهل كل من الأهلي على حساب المصرية للاتصالات، والاتحاد السكندري على حساب الجزيرة، وسموحة على حساب الزمالك، وسبورتنج على حساب بتروجت ليكتمل المربع الذهبي للبطولة.

وتُذاع مباريات دوري المرتبط مباشرةً وحصريًا عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب من خلال الرابط التالي:

www.youtube.com/@egyptbasketballfederation

كما يمكنكم متابعة جميع الإحصائيات والتفاصيل الخاصة بالمباريات عبر الموقع الرسمي لإحصائيات الاتحاد المصري لكرة السلة:

ebl.web.geniussports.com