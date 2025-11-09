رئيس مياه الشرب بالجيزة يواصل جولاته الميدانية بتفقد محطة مياه إمبابة

تفقد المهندس أحمد زكي عبدالعزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جولاته الميدانية بزياره محطة مياه إمبابة، يرافقه عدد من قيادات الشركة.

وخلال الجولة، تفقد رئيس مياه الشرب بالجيزة مراحل تنقية المياه بدايةً من مآخذ المحطة مروراً بأحواض الترويق والترشيح، بالإضافة إلى غرفة الكلور ومعمل المحطة، لمتابعة إجراءات التشغيل وضمان جودة المياه المنتجة.

وأكد المهندس أحمد زكي عبدالعزيز على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات القياسية في التشغيل والصيانة الوقائية، واتباع معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية لحالة المعدات والمحركات لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة عالية.

جدير بالذكر أن محطة مياه إمبابة تُعد أكبر محطة مياه بمحافظة الجيزة، بطاقة فعلية تصل إلى مليون وثلاثمائة ألف متر مكعب يومياً، وتخدم مناطق: إمبابة، والوراق، وجزيرة محمد، وبولاق الدكرور، والجيزة، وأجزاء من فيصل والهرم، وبشتيل، وأرض اللواء، وتتميز المحطة بوجود نظام “اسكادا” لمتابعة منسوب المياه والضغوط ومراقبة الطلمبات وتصرف المحطة لحظيًا، كما أن معمل المحطة حاصل على شهادة الأيزو الدولية "ISO 17025" في كفاءة التشغيل وجودة التحاليل.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لمتابعة أداء المحطات على أرض الواقع، في إطار حرص الشركة على رفع كفاءة واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة.