الإعدام شنقا لـ 3 متهمين أنهوا حياة شاب في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، بإعدام ثلاثة متهمين شنقًا؛ بعد إدانتهم بقتل شخص بالرصاص وطعنات قاتلة، والشروع في قتل شقيقه، وحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء واستعراضهم للقوة، في واقعة أثارت الرأي العام بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وجاء الحكم عقب ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية بشأن ما اقترفوه من جرائم دموية هزّت الشارع القليوبي.



وأحالت النيابة العامة المتهمين:- "هشام.ع.ق" - ٢٩ سنة - و"أحمد.ف.ع.م" - ٢٩ سنة - و"احمد.ف.ع" - ٢٥ سنة - بدون عمل - ومقيم - ۲۷ ش امین مشهور أرض نوبار أول شبرا القليوبية، في القضية رقم ١٧٤٩١ لسنة ٢٠٢٣ جنايات اول شبرا الخيمه، والمقيدة برقم ٣٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، لأنهم في ٢٠٢٣/٨/٢٦ بدائرة قسم شرطة أول شبرا محافظة القليوبية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما رضا عبد الفتاح أبو السعود ، سعيد عبد الفتاح أبو السعود، إذ حضروا لحيث أيقنوا تواجدهما واعتزموا التنكيل بهما على اثر خلف سابق بينهم، قاصدين ترويعهما وغيرهم من المارة والمواطنين أهالي وقاطني "شارع أمين مشهور" لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني بهم مستجلبين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء - أن وصفها - وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهما وغيرهم من الأهالي والمساس بحريتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.



واستطرد أمر الإحالة أنه قد وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية الآتية إذ أنهم في ذات الزمان والمكان : قتلوا المجني عليه رضا عبد الفتاح أبو السعود، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلاف استعرى بينهم وأعدوا لذلك العرض أسلحة نارية وبيضاء "أت وصفها ، فما أن ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتى باغته الأول بإطلاق عيار ناري صوبه وتعدي عليه الثاني بسلاح أبيض واستتبعهما الثالث بطعنه بالظهر قاصدين من ذلك قتلا فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.



وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه سعيد عبد الفتاح أبو السعود، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلاف استعرى بينهم وأعدوا لذلك العرض أسلحة نارية وبيضاء "أت وصفها، فما أن ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتي انهالوا عليه ضرباً بأنحاء جسده قاصدين بالأسلحة حوزتهم قاصدين من ذلك قتلا، فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته إلا انه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لأرادتهم فيه الا وهو مداركه المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.



وتابع أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالأوراق، كما حازو ذخائر مما تستخدم على الاسلحة النارية أنفة البيان على النحو المبين بالأوراق.



وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث، أحرزا أسلحة بيضاء «كذالك» دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، واختتم أمر الإحالة أن المتهم الأول، أطلق أعيرة نارية داخل المدن على النحو المبين بالأوراق.