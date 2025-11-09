عبدالغفار يبحث مع منظمة الصحة العالمية تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الكوارث

في إطار تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الكوارث والطوارئ الصحية، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً هاماً مع ممثلي منظمة الصحة العالمية، لمناقشة آليات التعاون المشترك في دعم القطاعات الصحية المتضررة من الأزمات العالمية.

ركز الاجتماع على وضع خطط قصيرة وطويلة الأمد لإعادة بناء القدرات الصحية في مناطق النزاعات، مع التركيز على تدريب فرق طبية وطنية وفق المعايير الدولية، لضمان استجابة سريعة وفعالة للطوارئ.

أكد الوزير خلال الاجتماع، الذي عقد اليوم الأحد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، على أهمية التنسيق المستمر مع المنظمة لتقديم المساعدات الإنسانية في سياقات متعددة، بما في ذلك استقبال المرضى من المناطق المتأثرة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات المصرية. وشدد على ضرورة تعزيز الاجتماعات التنسيقية لتحويل الاتفاقيات إلى إجراءات ميدانية فورية، مما يعكس التزام مصر بدورها الريادي في إدارة الأزمات الصحية الإقليمية والعالمية.

من جانبهم، أشاد ممثلو منظمة الصحة العالمية، بقيادة الدكتور تشيكوي إهيكويزو، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بجينيف، والدكتور نعمة عابد، ممثل المنظمة في مصر، بالخدمات الطبية المتميزة التي تقدمها المستشفيات المصرية، مشيدين بجولاتهم الأخيرة في عدد من المنشآت. معربين عن استعدادهم لتوسيع آفاق التعاون، من خلال تحديد الاحتياجات الدقيقة وصياغة خطط عمل محددة، لتعزيز الدعم في مواجهة التحديات الصحية الناشئة عن الكوارث، سواء في غزة أو السودان أو غيرها من المناطق.

بناء قدرات مستدامة للتصدي للطوارئ

يأتي هذا التعاون في سياق أوسع يهدف إلى بناء قدرات مستدامة للتصدي للطوارئ الصحية، حيث ناقش الاجتماع إمكانية تشكيل فريق طبي وطني متخصص في الأزمات، بالإضافة إلى إعادة إعمار البنى التحتية الصحية المتضررة.

حضر الاجتماع نخبة من قيادات الوزارة وخبراء المنظمة، مما يعزز من فرص تنفيذ الخطط المشتركة بكفاءة عالية، ويسهم في تخفيف معاناة الشعوب المتضررة من الكوارث حول العالم.