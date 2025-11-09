بطاقات لذوي الهمم.. محافظات المرحلة الأولى بانتخابات النواب تتأهب لاستقبال الناخبين

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم مؤتمراً صحفياً، استعرضت خلاله الاستعدادات النهائية لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بالداخل، والمقرر إجراؤها خلال اليومين المقبلين، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وتيسير مشاركة المواطنين في الاستحقاق الدستوري.

معاينة اللجان الانتخابية

وخلال المؤتمر، أعلن المستشار أحمد بنداري عن انتهاء أعمال معاينة اللجان الانتخابية بجميع المحافظات المشمولة في المرحلة الأولى، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين، مشيراً إلى أنه تم توفير جميع الخدمات اللوجستية لضمان انتظام سير العملية الانتخابية دون معوقات.

وأكدت الهيئة كذلك الانتهاء من تسكين القضاة والمشرفين على اللجان بمقار الإشراف المختلفة في المحافظات، تمهيداً لتوليهم الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها.

بطاقات اقتراع ميسّرة

وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز المشاركة لجميع فئات المجتمع، أعلنت عن توفير بطاقات اقتراع ميسّرة تُمكّن ذوي الهمم من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت بسهولة ويسر، التزاماً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

توفير لوحات إرشادية

كما أوضحت الهيئة أنه تم توفير لوحات إرشادية أمام مقار اللجان الانتخابية لشرح خطوات التصويت بشكل مبسط وواضح، بما يسهم في التيسير على الناخبين وضمان سلامة الإجراءات داخل اللجان.

المشاركة الإيجابية

واختتمت الهيئة المؤتمر بالتأكيد على جاهزيتها الكاملة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، داعية المواطنين إلى المشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بمجلس النواب.