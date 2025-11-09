40 يوما على إغلاق الحكومة الأميركية.. الجمهوريون والديمقراطيون يتفاوضون بجدية

يمر اليوم الأحد 40 يوماً على بدء الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي أضر بالكثيرين من الموظفين الاتحاديين وأثر على المساعدات الغذائية والسفر الجوي وعمل المتنزهات الوطنية، بحسب العربية.

وفي أعقاب محادثات شهدت تعثراً على مدى أسابيع، بدا أن الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي يتفاوضون بجدية خلال الأيام الماضية، بحسب رويترز.

وعبر أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ عن أملهم في أن يتم الكشف عن النص الكامل لـ3 تدابير تمويل للعام المالي 2026 لبرامج الزراعة والغذاء والتغذية، إلى جانب مخصصات لمشروعات بناء عسكرية وبرامج قدامى المحاربين وتمويل تشغيل الكونجرس.

ووفقا للمقترحات، سيجري تمويل تلك العمليات حتى 30 سبتمبر 2026.

لكن يوم العمل انتهى دون الإعلان عن أي اتفاقات بين الحزبين بشأن إعادة فتح الحكومة ولم يتم الإعلان عن مشاريع قوانين التمويل للعام بأكمله.

وسيحاول مجلس الشيوخ مرة أخرى في جلسة نادرة اليوم الأحد.

في هذه الأثناء، يعمل أعضاء مجلس الشيوخ على إجراء مؤقت من شأنه أن يمنحهم المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن مشاريع قوانين الإنفاق "التقديرية" التسعة المتبقية لبقية الحكومة الاتحادية، مثل وكالات الأمن الداخلي والدفاع والإسكان والصحة.