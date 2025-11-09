رسالة نارية من عدلي القيعي للرد على عمرو أديب بعد فوز الأهلي: اقلع الجلابية وماتلبسهاش تاني

قال عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي السابق، إن اليوم خرج بطريقة تليق بالكرة المصرية في بطولة كأس مصر والنتائج التي تحققت على الملعب فاز بها الأحق.

جمهور النادي الأهلي ظاهرة على مدى العالم

وأضاف عدلي القيعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن جمهور النادي الأهلي ظاهرة على مدى العالم، والأهلي ملوش نظير على مستوى العالم والاقليم، والتحكيم كان جيد للغاية في مباراة نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، وهناك حالات تثير الجدل وخاصة لدى الخاسر.

اقلع الجلابية وماتلبسهاش تاني!

وتابع عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي السابق، أن الإعلامي عمرو اديب ارتدى جلابية أمس واليوم يجب أن يقلع الجلابية بعد الخسارة وهو رجل لديه قبول ودمه خفيف، "وأقول له اقلع الجلابية وماتلبسهاش تاني!"