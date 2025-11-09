قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
قناة السويس: 16% زيادة بحمولات السفن بالفترة من أكتوبر 2024 حتى 2025
ريال مدريد يتعادل مع رايو فاليكانو سلبيا في الدوري الإسباني
تعليق لميس الحديدي على تتويج الأهلي بالسوبر المصري للمرة 16 في تاريخه
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية "العذراء ومارمرقس" بـ ٦ أكتوبر ويلتقي مجمع الآباء الكهنة | صور
الأمين العام لمجلس الأمن الروسي يصل مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين

هاجر رزق

وصل الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين، و ذلك بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضافت الوكالة أن شويجو سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، و وزيري الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، والدفاع عبد المجيد صقر.

و في سياق آخر، وصل جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه ستيف ويتكوف إلى إسرائيل اليوم الأحد لبحث تنفيذ الاتفاق الخاص بقطاع غزة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

و وصل مبعوث الرئيس ترامب وجاريد كوشنر، إلى إسرائيل يوم الأحد. وسيجتمعان غدا مع نتنياهو لبحث تنفيذ الاتفاق بشأن قطاع غزة، بحسب موقع "أكسيوس".

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان

مي عمر

مي عمر تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

سيارة مازيراتي الجديدة

مازيراتي تكشف عن أحدث إصداراتها.. بقوة 542 حصانا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا | أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2025 .. شاحن الهاتف المحمول يتحول لأداة قاتلة فما القصة؟

Sigma BF

Sigma BF تحصد جائزة الابتكار الأبرز لعام 2025.. كاميرا بلا تعقيدات وبتصميم مستقبلي

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: خلق السعادة

