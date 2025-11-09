الأمين العام لمجلس الأمن الروسي يصل مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين

وصل الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين، و ذلك بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضافت الوكالة أن شويجو سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، و وزيري الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، والدفاع عبد المجيد صقر.

و في سياق آخر، وصل جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه ستيف ويتكوف إلى إسرائيل اليوم الأحد لبحث تنفيذ الاتفاق الخاص بقطاع غزة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

و وصل مبعوث الرئيس ترامب وجاريد كوشنر، إلى إسرائيل يوم الأحد. وسيجتمعان غدا مع نتنياهو لبحث تنفيذ الاتفاق بشأن قطاع غزة، بحسب موقع "أكسيوس".