وزير الزراعة: اللحوم والثروة الحيوانية في مصر آمنة

طمأن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المواطنين بأن اللحوم في مصر آمنة، وكذلك الثروة الحيوانية، قائلاً: “مرض الحمى القلاعية موجود في مصر منذ خمسين عاماً، وهناك ثلاثة أنواع من الحمى القلاعية حالياً وهي A وO وSAT2، وظهر مؤخراً نوع جديد هو SAT1.”

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أنه تم توفير 8 ملايين جرعة لقاح، وبدأت حملات تحصين رؤوس الماشية منذ أغسطس الماضي.

وأضاف: “صحيح هناك خسائر، لكنها طفيفة ولا يمكن مقارنتها بعامي 2006 و2012، والحملات التي جرت في أغسطس الماضي لتحصين رؤوس الماشية أسهمت في تأمين نحو 80% من الثروة الحيوانية.”

وتابع: “هناك بعض الممارسات في بعض القرى مثل التأخر في التحصين، وبالتالي تظهر بعض الإصابات، لكن الحملة الأولى في أغسطس تم خلالها تحصين 4 ملايين رأس ماشية، والحملة الثانية 3.4 ملايين رأس، أما الحملة الطارئة الحالية فتشمل تحصين 4 ملايين رأس أخرى، إضافة إلى تحصين أكثر من 1.9 مليون رأس منذ نهاية أكتوبر.”

وأكد الوزير أن الحملة الطارئة سُميت كذلك لأنها إضافية وجاءت في غير موعدها، مشدداً في ختام حديثه على أن اللحوم المطروحة في الأسواق آمنة جداً شريطة أن تأتي من مصادر موثوق بها.