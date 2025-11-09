طريقة عمل برجر اللحم مع الجزر .. خطوة بخطوة

برجر اللحم مع الجزر من الأكلات اللذيذة و الشهية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي وبأسهل الخطوات.

قدمت الشيف نورا السادات، مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل برجر اللحم مع الجزر، فيما يلي…

مقادير برجر اللحم مع الجزر



● لحمة مفرومة

● بصل مبشور

● كاتشاب

● ملح وفلفل أسود

● بهارات برجر

● بقسماط

لخبز الجزر:

● جزر مبشور

● بيض

● جبنة موتزاريلا مبشور

● بصل أخضر

● ملح وفلفل أسود

للتقديم:

● خس

● جبنة شيدر مدورة شرائح

● مايونيز

● بطاطس أصابع محمرة



طريقة تحضير برجر اللحم مع الجزر



تخلط مكونات البرجر في الكبة وتشكل أقراص

توضع في طاسة بها القليل من الزيت في إناء على النار

تقلب على الوجه الآخر وتضاف شرائح الجبنة ويغطى الخليط ويترك حتى تمام النضج

لخبز الجزر:

يخلط الجزر والبيض والجبنة والبصل الأخضر والملح والفلفل

يشكل الخليط أقراص وتوضع في الفرن حتى تمام النضج

التقديم:

تدهن أقراص الجزر بالمايونيز وتضاف أوراق الخس

يقدم البرجر بالجبنة مع أقراص الجزر والبطاطس المحمرة.