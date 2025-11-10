قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تلوث قاتل في باكستان.. رئيس حزب البيئة العالمي يشرح خطورة الموقف

باكستان
باكستان
محمد شحتة

قال دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إن مستويات التلوث في مدينة لاهور الباكستانية وصلت إلى حدود خطيرة جداً، مشيراً إلى أن الحد المسموح للتلوث هو 5 ميكروجرام لكل متر مكعب، بينما بلغت القياسات الحالية بين 125 و130 ميكروجرام، أي أن المدينة تجاوزت الخط الأحمر ووصلت إلى مرحلة الخطر الشديد.

وأوضح كامل، خلال مداخلة مع الإعلامية منايا طليبة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصادر التلوث الرئيسية تشمل السيارات والمصانع، بالإضافة إلى سوء إدارة المحركات وطرق تشغيلها، مؤكدًا أن محركات الديزل حول العالم تتطلب ضبطاً دقيقاً لمضخات الوقود لضمان احتراق نظيف وعدم زيادة الانبعاثات، لكن في الدول التي تفتقر للرقابة أو تعاني من فوضى، يتم تعديل المضخات بطريقة غير دقيقة، ما يؤدي إلى انبعاث كميات هائلة من الملوثات.

وأشار إلى أن التلوث يتفاقم بسبب غياب الأمطار الغزيرة التي يمكن أن تزيل بعض الجسيمات، ونقص المساحات الخضراء التي تمتص التلوث، بالإضافة إلى ثبات الرياح نسبيًا، ما يزيد من خطورة الوضع.

ولفت إلى أن الهواء الصحي الذي يحتاجه الإنسان يحتوي على 21% أكسجين و72% نيتروجين و1% غازات نادرة مثل الزينون والكريبتون والأرجون والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، ومع زيادة المعادن والانبعاثات من المصانع وعوادم السيارات، يصبح الهواء ملوثاً بدرجة تشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان، مؤثراً على الغدد، والدماغ، والقلب، والشرايين، وكل أعضاء الجسم.

باكستان تلوث لاهور البيئة المناخ

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

