ضبط شخصين بحوزتهما 12 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر في مطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بمطروح وبحوزتهما قرابة 12 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح قيام (عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح) بالإتجار فى السجائر المهربة جمركياً.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "ملاكى " قياة أحدهما بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما (قرابة 12 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومهربة جمركياً) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق .