القبض على شخصين أعلنا استعدادهما لممارسة الفجور على الانترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن نفسهما لممارسة أعمال الفجور بالإسكندرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن نفسهما لممارسة أعمال الفجور.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية ، وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.