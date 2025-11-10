وزير الاتصالات يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية بالشيخ زايد

أدلى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصوته منذ قليل بالمدرسة اليابانية بالشيخ زايد، في إطار انتخابات مجلس النواب لعام 2025.



رئيس الوزراء يشارك في الانتخابات البرلمانية 2025

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي بصوته أيضاً في ذات المدرسة صباح اليوم، حبث شهدت المدرسة اليابانية بالشيخ زايد إقبالاً كبيراً خاصة فئة الشباب.

وبدأ التصويت منذ الساعة التاسعة صباحاً ويستمر خلال يومي ١٠ و١١ نوفمبر على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).