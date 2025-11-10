مجلس النواب 2025.. استمرار توافد الناخبين على اللجان الانتخابية في بولاق الدكرور

تواصل لجان الاقتراع في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة استقبال الناخبين من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم منذ الساعات الأولى من الصباح.

وشهدت اللجان الانتخابية توافدا مستمرا من مختلف الفئات العمرية، خاصة من كبار السن والسيدات، وسط أجواء تنظيمية مميزة وتأمين مكثف من قوات الشرطة لتسهيل عملية دخول الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجان فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.