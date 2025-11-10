قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إقبال كثيف في اليوم الأول للانتخابات بدائرة حلايب وشلاتين وأبورماد وسط أجواء هادئة ومنظمة

ابراهيم جادالله

شهدت لجان الدائرة الجنوبية بمحافظة البحر الأحمر، والتي تضم مدن حلايب وشلاتين وأبورماد، إقبالًا ملحوظًا من الناخبين منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء هادئة ومنظمة وتواجد مكثف لعناصر التأمين لتسهيل عملية التصويت.

مرشح وحيد في دائرة الجنوب

وتشهد الدائرة الانتخابية الجنوبية ترشح النائب السابق علي نور كمرشح وحيد، ما جعل الأجواء الانتخابية تتسم بالهدوء والاستقرار، مع حرص أبناء القبائل والعائلات على المشاركة للتأكيد على دعمهم لمسيرة التنمية في مدن الجنوب، وتعزيز الحضور الرمزي لأهالي المنطقة في هذا الاستحقاق الوطني.

336 ألف ناخب على مستوى المحافظة

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة البحر الأحمر 336,607 ناخبًا، موزعين على 68 مركزًا انتخابيًا يشمل جميع مدن المحافظة من رأس غارب شمالًا حتى حلايب جنوبًا، في ثلاث دوائر انتخابية رئيسية.

الدائرة الأولى: تضم مدن رأس غارب، أول الغردقة، وثان الغردقة، ويبلغ عدد الناخبين بها 228,307 ناخبًا موزعين على 39 مركزًا انتخابيًا.

الدائرة الثانية: تشمل مدن سفاجا، القصير، ومرسى علم، ويبلغ عدد الناخبين بها 92,325 ناخبًا موزعين على 24 مركزًا.

الدائرة الثالثة: تضم مدينتي الشلاتين وحلايب، بعدد 15,975 ناخبًا موزعين على 5 مراكز انتخابية.

هدوء نسبي في الجنوب ومنافسة محتدمة في الشمال

وفي الوقت الذي يسود فيه الهدوء الحذر في دوائر الجنوب، خصوصًا في القصير وسفاجا، تشهد دائرة الغردقة ورأس غارب منافسة قوية بين المرشحين، وسط إقبال متزايد من المواطنين على التصويت.

البحر الاحمر اخبار البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر الغردقة حلايب وشلاتين

