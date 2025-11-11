قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يبقى في ليفربول رغم عروض السعودية.. ما السبب ؟
وسط إقبال كبير.. المواطنون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات النواب
بث مباشر.. تغطية خاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات النواب 2025
آخر موعد لتلقي رسوم حج القرعة من الفائزين بالبنوك الوطنية والبريد.. 24 نوفمبر
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
وسط إقبال جماهيري.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025
توروب يطلب تقريرًا شاملًا عن شبيبة القبائل استعدادًا لانطلاقة الأهلي في دوري الأبطال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل النزول للانتخابات.. نصائح ذهبية لكل امرأة لا تتجاهليها

الانتخابات
الانتخابات
ريهام قدري

يوم الانتخابات تجربة مهمة لكل مواطن، لكن قبل النزول إلى لجان التصويت هناك بعض الاحتياطات البسيطة التي تساعدك على أداء واجبك بسهولة وأمان.

 سواء كنتِ ستصوتين لأول مرة أو معتادة على المشاركة، اتباع بعض النصائح يضمن لك تجربة منظمة ومريحة.

نصائح مهمة قبل الذهاب للانتخابات:
تحققي من بياناتك الانتخابية: تأكدي من أن اسمك موجود في القوائم، وحددي اللجنة التي ستصوتين فيها لتجنب أي تأخير.

جهزي هويتك: احملي بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي معتمد لتسهيل عملية التصويت.

الملابس المريحة: اختاري ملابس عملية ومريحة، خصوصًا إذا كان الانتظار طويلًا.

الاستعداد النفسي: كوني صبورة وهادئة، فالانتظار جزء طبيعي من العملية الانتخابية.
تجنبي الصخب حول السياسة: ركزي على واجبك الانتخابي دون الانجراف في جدالات قد تسبب توترًا.


اصطحاب المياه والوجبات الخفيفة: خاصة إذا كان من المتوقع الانتظار لساعات طويلة.


حماية الصحة: ارتدي كمامة إذا لزم الأمر واغسلي يديك بانتظام، خصوصًا في الأماكن المزدحمة.


التنقل الآمن: اختاري وسيلة مواصلات آمنة لتصلّي إلى اللجنة والعودة.

انتخابات مجلس النواب الانتخابات مجلس النواب انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

سعر رغيف الخبز المدعم

قرار عاجل من التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

المتهم

سقطا بدراجاتهما النارية.. الداخلية تنفى دهس قوة أمنية لعنصرين جنائيين بالدقهلية

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والطقوس تقترب

موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والروحانيات تقترب

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

ترشيحاتنا

مجلس النواب

رئيس عربية النواب يثمن المشاركة الكبيرة في الانتخابات البرلمانية.. رسالة وعي وانتماء

مدرسة الشهيد جمال حسين بالمنيب

انطلاق التصويت في اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد جمال حسين بالمنيب

حزب مستقبل وطن

هلال: «مستقبل وطن» يخوض الانتخابات بمعايير الكفاءة والنزاهة

بالصور

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

صفقة القرن.. سيارة مستعملة بـ 40 ألف دولار تتفوق على فيراري

سيارة مستعملة
سيارة مستعملة
سيارة مستعملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد