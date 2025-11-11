قبل النزول للانتخابات.. نصائح ذهبية لكل امرأة لا تتجاهليها

يوم الانتخابات تجربة مهمة لكل مواطن، لكن قبل النزول إلى لجان التصويت هناك بعض الاحتياطات البسيطة التي تساعدك على أداء واجبك بسهولة وأمان.

سواء كنتِ ستصوتين لأول مرة أو معتادة على المشاركة، اتباع بعض النصائح يضمن لك تجربة منظمة ومريحة.

نصائح مهمة قبل الذهاب للانتخابات:

تحققي من بياناتك الانتخابية: تأكدي من أن اسمك موجود في القوائم، وحددي اللجنة التي ستصوتين فيها لتجنب أي تأخير.

جهزي هويتك: احملي بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي معتمد لتسهيل عملية التصويت.

الملابس المريحة: اختاري ملابس عملية ومريحة، خصوصًا إذا كان الانتظار طويلًا.

الاستعداد النفسي: كوني صبورة وهادئة، فالانتظار جزء طبيعي من العملية الانتخابية.

تجنبي الصخب حول السياسة: ركزي على واجبك الانتخابي دون الانجراف في جدالات قد تسبب توترًا.



اصطحاب المياه والوجبات الخفيفة: خاصة إذا كان من المتوقع الانتظار لساعات طويلة.



حماية الصحة: ارتدي كمامة إذا لزم الأمر واغسلي يديك بانتظام، خصوصًا في الأماكن المزدحمة.



التنقل الآمن: اختاري وسيلة مواصلات آمنة لتصلّي إلى اللجنة والعودة.