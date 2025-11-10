«عابدين» في البرتغال للمعايشة مع نادي فاماليكاو

وافق النادي الأهلي على سفر أحمد عابدين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى البرتغال فجر اليوم لقضاء فترة معايشة مع نادي فاماليكاو الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري البرتغالي.

جاءت هذه الخطوة بعد متابعة مسؤولي النادي البرتغالي للاعب خلال مشاركته في كأس العالم للشباب التي أُقيمت مؤخرا في تشيلي، حيث قدم عابدين أداءً متميزا لفت الأنظار خلال البطولة فضلا عن قدراته الفنية والبدنية. تأتي فترة معايشة عابدين تمهيدًا للتعاقد معه، في حال تقديم النادي البرتغالي عرضًا مناسبًا يليق بإمكانات اللاعب وباسم النادي.