مهاجم برشلونة يحقق إنجاز تاريخي أمام سيلتا فيجو

حقق روبرت ليفاندوفسكي، انجازا تاريخيا مع برشلونة، بعدما قاده للفوز على سيلتا فيجو 4-2 في الجولة الثانية عشر بالدوري الإسباني.

وسجل ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف من رباعية برشلونة، استطاع من خلالها تقليص فارق النقاط مع ريال مدريد إلى 3 نقاط بدل من 5 نقاط.



ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي أصبح ثالث أكبر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ الدوري الإسباني خلال القرن 21.



وأوضحت إنه حل ثالثًا بعمر 37 عامًا و80 يومًا، خلف خورخي مولينا (39 عامًا و241 يومًا) أمام مايوركا عام 2021، وخواكين سانشيز (38 عامًا و140 يومًا) أمام أتلتيك بيلباو عام 2019.



ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، من 9 انتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين، متأخرا بثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وشارك ليفاندوفسكي مع برشلونة في الموسم الحالي في 12 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 7 أهداف، ومن المقرر أن ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع "البلوجرانا" بنهاية الموسم الحالي 2025 – 2026.