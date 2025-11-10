برلماني: المشاركة في الانتخابات تجسيد لإرادة المصريين ودعم لمسيرة الدولة

أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أهمية المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس النواب تجسيدا للإرادة الشعبية في صنع القرار السياسي، مشيرا إلى أن الحضور الكثيف في هذا الاستحقاق يرسم مشهدا وطنيا يعكس أمام العالم وحدة الصف والاصطفاف خلف الدولة ومؤسساتها دعما لمسيرة التنمية وترسيخ الاستقرار.

ولفت موسى، إلى أن الدور الوطني الذي قدمه المصريون في الخارج خلال عملية التصويت كان مشهدا مشرفا يؤكد التفاف المواطنين حول الدولة في هذه المرحلة الدقيقة، مشددًا أن الإقبال اللافت بالخارج يعبر عن وعي عميق بأهمية الدور الذي يؤديه البرلمان لترسيخ دعائم الاستقرار وخدمة الوطن والمواطن.

وأعرب "موسى" عن ثقته في امتداد هذا الزخم إلى الداخل خلال أيام الاقتراع، حتى يكون ذلك الاستحقاق الانتخابي دليلا دامغا على قوة وصلابة الدولة المصرية، مؤكدا أن المشاركة الكثيفة للمصريين في الداخل ستكون استكمالا لصورة وطنية بدأت خارج البلاد وتتواصل داخل البلاد لدفع مسيرة البناء والتنمية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مرشحي حزب الجبهة الوطنية تم اختيارهم وفق معايير دقيقة تعتمد على الكفاءة والخبرة والقدرة على التواصل مع المواطنين وتمثيل رؤية الحزب بالبرلمان لصالح المواطن، مؤكدا أنهم على قدر المسؤولية، قدرتهم على تمثيل دوائرهم بفاعلية داخل البرلمان والتعبير عن مشاكل دائرتهم واحتياجاتهم، والعمل من أجل دعم خطط الدولة وتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف القطاعات.