الأنبا بضابا والأنبا بيجول يدليان بصوتيهما في انتخابات مجلس النواب | صور

شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها، في انتخابات مجلس النواب، حيث أدلى بصوته اليوم مؤكدًا على أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني.

وكان نيافة الأنبا بضابا قد وجه رسالة إلى جموع الشعب المصري، دعاهم فيها إلى الحرص على المشاركة الفاعلة في الانتخابات، معتبرًا أن التصويت واجب وطني وحق دستوري، يسهم في اختيار من يمثل الشعب بأمانة ويخدم مصالح الوطن.

واجب وطني

وأدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم بالمُحرق العامر، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥م، وذلك بلجنة مدرسة رزقة دير المُحرق الابتدائية.

وأكد نيافته أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب وطني يُعبّر عن الانتماء والمسؤولية تجاه الوطن، مضيفًا:

“نصلي أن يحفظ الرب بلدنا العزيزة مصر، ويمنحها سلامًا وازدهارًا دائمًا.”