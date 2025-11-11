ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

نستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 في محلات الصاغة، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المتداولة بدون إضافة المصنعية.

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6210 جنيهًا للبيع و6190 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 22 حوالي 5695 جنيهًا للبيع و5675 جنيهًا للشراء. أما العيار الأكثر تداولًا في مصر، وهو عيار 21، فقد ارتفع ليسجل 5435 جنيهًا للبيع و5415 جنيهًا للشراء.

كما وصلت أسعار الذهب عيار 18 إلى 4660 جنيهًا للبيع و4640 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 3625 جنيهًا للبيع و3610 جنيهات للشراء، وعيار 12 بلغ 3105 جنيهات للبيع و3095 جنيهًا للشراء.

وعلى صعيد الأوزان الكبيرة، سجلت الأونصة نحو 193195 جنيهًا للبيع و192485 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 43480 جنيهًا للبيع و43320 جنيهًا للشراء.

أما على المستوى العالمي، فقد سجلت الأونصة سعرًا قدره 4087.97 دولار، وهو ما يعكس حركة الأسعار في الأسواق الدولية.

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 6210 جنيهات 6190 جنيها عيار 22 5695 جنيها 5675 جنيها عيار 21 5435 جنيها 5415 جنيها عيار 18 4660 جنيها 4640 جنيها عيار 14 3625 جنيها 3610 جنيهات عيار 12 3105 جنيهات 3095 جنيها الاونصة 193195 جنيها 192485 جنيها الجنيه الذهب 43480 جنيها 43320 جنيها الأونصة بالدولار 4087.97 دولار

وبهذا تكون أسعار الذهب قد استقرت اليوم في السوق المحلي، مع ترقب المتعاملين لأي تغيرات جديدة مرتبطة بالأسواق العالمية.