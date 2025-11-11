قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟
حرقان البول.. 6 طرق طبيعية لعلاجه في المنزل دون أدوية
القومي لحقوق الإنسان: لم يتم رصد أي تجاوزات أو مشاحنات باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تعرف على الشرائح وأماكن الصرف
الكنيست يصادق على مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
خلال أيام .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025
خالد الغندور: الأهلي يرفع عرضه لتجديد عقد ديانج بطلب من توروب
إشادة حقوقية دولية بأول أيام انتخابات مجلس النواب 2025.. تفاصيل مهمة
مصير أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك بعد خسارة السوبر المصري
متى يتحول المهر إلى المغالاة؟.. أمين الإفتاء يحدد المعيار الصحيح
هشام نصر: تصرف زيزو في حفل التتويج غير منضبط ويستوجب التحقيق
تقرير حقوقي: اليوم الأول من الانتخابات مر بسلام رغم سخونة التنافسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 في محلات الصاغة، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المتداولة بدون إضافة المصنعية.

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6210 جنيهًا للبيع و6190 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 22 حوالي 5695 جنيهًا للبيع و5675 جنيهًا للشراء. أما العيار الأكثر تداولًا في مصر، وهو عيار 21، فقد ارتفع ليسجل 5435 جنيهًا للبيع و5415 جنيهًا للشراء.

كما وصلت أسعار الذهب عيار 18 إلى 4660 جنيهًا للبيع و4640 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 3625 جنيهًا للبيع و3610 جنيهات للشراء، وعيار 12 بلغ 3105 جنيهات للبيع و3095 جنيهًا للشراء.

أوقية الذهب

وعلى صعيد الأوزان الكبيرة، سجلت الأونصة نحو 193195 جنيهًا للبيع و192485 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 43480 جنيهًا للبيع و43320 جنيهًا للشراء.

أما على المستوى العالمي، فقد سجلت الأونصة سعرًا قدره 4087.97 دولار، وهو ما يعكس حركة الأسعار في الأسواق الدولية.

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246210 جنيهات6190 جنيها 
عيار 225695 جنيها5675 جنيها 
عيار 215435 جنيها5415 جنيها 
عيار 184660 جنيها4640 جنيها 
عيار 143625 جنيها3610 جنيهات 
عيار 123105 جنيهات3095 جنيها 
الاونصة193195 جنيها192485 جنيها 
الجنيه الذهب43480 جنيها43320 جنيها 
الأونصة بالدولار4087.97 دولار

وبهذا تكون أسعار الذهب قد استقرت اليوم في السوق المحلي، مع ترقب المتعاملين لأي تغيرات جديدة مرتبطة بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 نوفمبر.. آخر تحديث

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية صباح غدٍ

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

محدش يزايد علينا.. تعليق ناري من نشأت الديهي عن قراءة القرآن داخل المتحف

الشابة البلغارية رومينا،

بلغارية مقيمة بمصر تكشف السبب وراء إطلاق لقب ملكة إمبابة عليها

انتخابات

محافظ الجيزة يكشف متابعة غرفة العمليات لتوافد المواطنين على لجان التصويت.. فيديو

بالصور

مسلم: تعرضت للظلم والابتزاز وأشكر مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين على دعمهم

مسلم
مسلم
مسلم

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9

BYD U9
BYD U9
BYD U9

فيديو

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد