ماذا حدث قبل رحيل إسماعيل الليثي.. نقيب الموسيقيين يوضح الحقيقة الكاملة

كشف حسن عبد العزيز، نقيب المهن الموسيقية بمحافظة المنيا، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان الشعبي الراحل إسماعيل الليثي منذ لحظة وصوله إلى المستشفى وحتى وفاته، مؤكدًا أن حالته كانت حرجة جدًا منذ البداية.

وخلال اتصال هاتفي مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “تفاصيل” على قناة صدى البلد 2، أوضح عبد العزيز أن الليثي وصل إلى قسم الطوارئ في حالة خطيرة للغاية بعد حادث سير مروع، مشيرًا إلى إصاباته البالغة التي شملت كسرًا في قاع الجمجمة والجانب الأيمن، وتهتكًا في الرئة والضلوع، ونزيفًا داخليًا في البطن. وأكد نفي كل الأخبار التي تحدثت عن وعيه أو تحسنه، مؤكدًا أنه ظل في غيبوبة تامة منذ دخوله المستشفى وحتى وفاته.

وأشار نقيب الموسيقيين إلى الإجراءات الطارئة التي اتخذت فور وصول الفنان، حيث دخل غرفة العناية المركزة بالدور الأرضي، ثم نُقل سريعًا إلى الدور الثالث للحفاظ على سلامته، مشددًا على أن أي حركة خاطئة كانت قد تشكل خطرًا على حياته.

وأضاف أن المتابعة الطبية كانت دقيقة جدًا، بالتعاون مع طاقم الأطباء بقيادة الدكتور أحمد عمر مدير المستشفى، والدكتور محمد نائب المدير، مع إبقاء الحالة طي الكتمان عن العامة حفاظًا على خصوصية الأسرة، خصوصًا زوجته التي كانت تمر بعملية جراحية.

وأكد عبد العزيز أن إخوة الفنان أدهم وطارق، ومدير أعماله أحمد صقر، كانوا على اطلاع دائم على تطورات الحالة، مشيرًا إلى أن الأسرة تلقت صدمة كبيرة عند إعلان الوفاة، معبرًا عن دعمه لهم بالصبر والقوة في هذه اللحظات العصيبة.