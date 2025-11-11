رواتبها بالدولار.. وزير الاتصالات: مراكز التعهيد توفر 75 ألف فرصة عمل وهذه مهامها.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى قيادات أكثر من 50 شركة عالمية وقعت هذه الشركات اتفاقيات لافتتاح مراكز تعهيد أو التوسع في القائمة بالفعل هنا في مصر.

وأضاف عمرو طلعت، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أن التعهيد هو أن تقوم شركة أجنبية غير مصرية تفتح مركز لها في مصر وتعين فيه متخصصين في فرع من فروع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يؤدون الخدمات لعملاء هذه الشركة خارج مصر.

وتابع: هذه الخدمات الرقمية تخدم لعملاء هذه الشركات خارج مصر، مقابل عملة صعبة تدخل البلد لتشغيل هذه المراكز، وهذه الشركات وقعوا 55 اتفاقية لإقامة 55 مركز وستضيف هذه الاتفاقات 75 ألف فرصة عمل خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأشار إلى أن هذه الشركات ستوفر رواتب مجزية للعاملين فيها وبالدولار، منوها أننا دولة غنية جدا بالموارد البشرية، ولذلك بدأنا من 2018 لتدريب الشباب والآن دربنا 500 ألف شخص.