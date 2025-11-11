تفاصيل خطة الأهلي السعودي لخوض مواجهة ودية مع الأهلي

يسعى مسؤولو النادي الأهلي السعودي لتنظيم مباراة ودية تجمع فريقهم الأول لكرة القدم مع الأهلي، بطل كأس السوبر المصري، خلال فترة التوقف الحالية التي تتزامن مع أيام فيفا الخاصة بالمنتخبات، بحسب صحيفة “الرياضية” السعودية.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن المفاوضات بين الناديين بدأت منذ أيام وتسير بشكل إيجابي، على أن تُقام المباراة في أحد الملاعب الرئيسية بمدينة جدة بعد الاتفاق النهائي بين الطرفين.

وأوضحت أن شركة النادي الأهلي السعودي، ومن خلال أمير توفيق الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري، تواصلت مباشرة مع النادي المصري لترتيب المواجهة، مع الاستفادة من فترة توقف النشاط المحلي في البلدين.

كان الأهلي المصري قد توج بلقب كأس السوبر المصري الأحد الماضي بعد الفوز على الزمالك 2-0 على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، ليحرز البطولة للمرة الخامسة على التوالي، والـ16 في تاريخه، وهو الرقم الأعلى بين الأندية المشاركة في البطولة.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثاني في الدوري برصيد 23 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر سيراميكا كليوباترا.

في المقابل، توج الأهلي السعودي بأول ألقابه هذا الموسم بعد الفوز بلقب كأس السوبر السعودي في هونج كونج قبل شهرين، عقب الفوز على النصر بركلات الترجيح بنتيجة 7-5، ويحتل المركز الخامس في دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، مبتعدًا عن المتصدر النصر بـ8 نقاط.