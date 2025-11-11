محافظ أسيوط يعلن فتح لجان اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب 2025 في موعدها دون معوقات

أعلن اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم، عن فتح جميع اللجان الانتخابية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، إيذانًا ببدء اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في الموعد المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، دون تسجيل أي تأخير أو معوقات.

وأكد محافظ أسيوط أن جميع المقار الانتخابية، وعددها 492 لجنة فرعية موزعة على 402 مركز انتخابي و4 لجان عامة، فتحت أبوابها أمام 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة للإدلاء بأصواتهم في أجواء من الهدوء والانضباط، وسط إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من الأجهزة الأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة سير الانتخابات لحظة بلحظة، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو بلاغات ميدانية.

وأوضح المحافظ أنه تم التأكد من جاهزية المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين، وتوفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب تجهيز مقاعد انتظار ومظلات وكراسٍ متحركة، فضلًا عن مراجعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان لتسهيل حركة المواطنين.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية، لضمان انتظام العملية الانتخابية حتى إغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم، وخروج هذا الاستحقاق الدستوري بالصورة المشرفة التي تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الحرص على المشاركة الإيجابية في اليوم الأخير من التصويت وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة تعكس وعي المواطن الأسيوطي وانتماءه الوطني، وتُجسد روح المسؤولية في دعم مؤسسات الدولة وبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على تقديم الدعم الفني واللوجستي للجان الانتخابية وضمان الحياد التام تجاه جميع المرشحين، تنفيذًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية ونجاحها في أجواء من الشفافية والانضباط.