قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اصطفاف المواطنين في طابور للرجال وآخر للسيدات أمام لجان الاقتراع بالجيزة
نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يعلن فتح لجان اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب 2025 في موعدها دون معوقات

متابعة سير انتخابات مجلس النواب بأسيوط
متابعة سير انتخابات مجلس النواب بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم، عن فتح جميع اللجان الانتخابية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، إيذانًا ببدء اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في الموعد المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، دون تسجيل أي تأخير أو معوقات.

وأكد محافظ أسيوط أن جميع المقار الانتخابية، وعددها 492 لجنة فرعية موزعة على 402 مركز انتخابي و4 لجان عامة، فتحت أبوابها أمام 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة للإدلاء بأصواتهم في أجواء من الهدوء والانضباط، وسط إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من الأجهزة الأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة سير الانتخابات لحظة بلحظة، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو بلاغات ميدانية.

وأوضح المحافظ أنه تم التأكد من جاهزية المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين، وتوفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب تجهيز مقاعد انتظار ومظلات وكراسٍ متحركة، فضلًا عن مراجعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان لتسهيل حركة المواطنين.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية، لضمان انتظام العملية الانتخابية حتى إغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم، وخروج هذا الاستحقاق الدستوري بالصورة المشرفة التي تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الحرص على المشاركة الإيجابية في اليوم الأخير من التصويت وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة تعكس وعي المواطن الأسيوطي وانتماءه الوطني، وتُجسد روح المسؤولية في دعم مؤسسات الدولة وبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على تقديم الدعم الفني واللوجستي للجان الانتخابية وضمان الحياد التام تجاه جميع المرشحين، تنفيذًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية ونجاحها في أجواء من الشفافية والانضباط.

أسيوط اللجان الانتخابية انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات المقار الانتخابية مركز انتخابي الغرف الفرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

جانب من المعرض

ندوات وورش عمل لمناقشة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات والمعدات الثقيلة

فعاليات معرض الصناعة

هيئة المواصفات والجودة تنظم ندوة "البصمة الكربونية" ودورة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية

شركة لولو للتجزئة القابضة

بورصة أبو ظبي.. أرباح لولو للتجزئة ترتفع بنسبة 2.4%

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد