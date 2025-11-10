وسط أجواء من الانضباط والإقبال المتزايد.. محافظ أسيوط يتفقد لجان انتخابات النواب 2025

أجرى اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم، جولة ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان، للاطمئنان على انتظام التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي شهدت إقبالًا متزايدًا من المواطنين من مختلف الأعمار، وسط أجواء يسودها النظام والانضباط.

وشملت جولة المحافظ لجنة مدرسة أحمد فايز الثانوية بنات بحي شرق، ولجنة مركز شباب الفتح بالناصرية بمركز الفتح، حيث تابع إجراءات استقبال الناخبين وسير عملية التصويت، واطمئن على تيسير الإجراءات داخل وخارج اللجان، موجهًا الشكر للقضاة وأفراد قوات التأمين والعاملين بالمقار الانتخابية على جهودهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة للناخبين.

رافقه خلال الجولة كل من عيون إبراهيم رئيس حي شرق، وأحمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عبدالرحيم وكيل وزارة الزراعة والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط - خلال جولته - أن المشهد الانتخابي المشرف في أسيوط يعكس وعي المواطنين وإدراكهم لأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مشيرًا إلى أن الطوابير التي تصدرتها المرأة وكبار السن، إلى جانب الحضور اللافت من الشباب وذوي الهمم، تعكس روح الانتماء الوطني والرغبة الصادقة في دعم مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد المحافظ على أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استعداد قصوى لتقديم الدعم اللوجيستي في العملية الانتخابية، وضمان تيسير الإجراءات أمام الناخبين، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الانتخابات بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، وغرفة الطوارئ بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن المحافظة تضم هذا العام 4 لجان عامة، و402 مركزًا انتخابيًا، و492 لجنة فرعية، بإجمالي 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة، يتنافسون فيها ضمن 4 دوائر انتخابية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تجري تحت إشراف قضائي وسط حضور أمني مكثف لضمان سلامة المواطنين وانسيابية حركة الدخول والخروج من اللجان.

كما اطمأن المحافظ خلال الجولة على توافر كافة سبل الراحة للناخبين، من مظلات ومقاعد متحركة ومبردات مياه وممرات مخصصة لذوي الهمم، فضلًا عن استمرار رفع كفاءة النظافة العامة بمحيط المقار الانتخابية وإزالة أي إشغالات بالشوارع المؤدية إليها لتسهيل وصول المواطنين.

وفي ختام الجولة، دعا اللواء هشام أبوالنصر أبناء المحافظة إلى المشاركة الإيجابية والواعية في الانتخابات، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يمثل واجبًا وطنيًا ورسالة دعم للجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت خدمة الاستعلام عن اللجان الانتخابية عبر موقعها الرسمي www.elections.egباستخدام الرقم القومي.