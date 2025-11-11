انتظام اللجان في البحر الأحمر والإسكندرية باليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

أكد على أبو بكر، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة البحر الأحمر، انتظام العمل داخل جميع اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن اللجان فتحت أبوابها في مواعيدها المحددة دون أي تأخير.

وأوضح أبو بكر أن المرشحين حرصوا على الحضور ومتابعة سير العملية الانتخابية في مختلف الدوائر، وسط أجواء من النظام والهدوء، لافتًا إلى وجود متابعة مستمرة من رؤساء اللجان العامة لضمان تيسير إجراءات التصويت.

فتح جميع لجان الإسكندرية وتوافر الأدوات اللوجستية

وفي محافظة الإسكندرية، أكد تامر الخطيب، رئيس غرفة المتابعة بالمحافظة، أنه تم فتح جميع اللجان في موعدها دون أي ملاحظات تُذكر، مشيرًا إلى أنه تم التواصل المباشر مع رؤساء اللجان العامة والفرعية للتأكد من سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأضاف الخطيب أن جميع الأدوات والاحتياجات اللوجستية متوفرة بالكامل داخل اللجان، مما ساهم في انطلاق عملية التصويت في أجواء هادئة ومنظمة.

الهيئة الوطنية للانتخابات: متابعة دقيقة لسير التصويت

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب على مستوى المحافظات، مؤكدة حرصها على إزالة أي معوقات فور حدوثها، وضمان سير العملية الانتخابية في نزاهة وشفافية تامة.