محافظ البحيرة: غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة

قالت جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، لرصد أي شكاوى أو ملاحظات والتعامل الفوري معها، مشيرة إلى أنه تم إنشاء غرف عمليات مصغرة في جميع المراكز والمدن لمتابعة الانتخابات لحظة بلحظة.

وأضافت خلال حوارها على قناة إكسترا نيوز، أن فرق العمل المنتشرة في محيط المقار الانتخابية جاهزة للتعامل مع أي مواقف طارئة أو احتياجات خاصة بالناخبين، مشددة على استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بهدوء وانتظام.

ولفتت إلى أن اليوم الانتخابي شهد مشاركة واسعة من مختلف الفئات، بما في ذلك كبار السن وذوي الهمم والنساء والشباب، في أجواء تتسم بالتنظيم والانضباط، ما يعكس الوعي الكبير لدى المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

وشددت على أن المحافظة أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال الناخبين، حيث جرى تجهيز المقار الانتخابية بالممرات الآمنة والمظلات وأماكن الانتظار المجهزة لتوفير الراحة للمواطنين.

وأكدت أن تلك المقار تتنوع بين مدارس ومراكز شباب ومعاهد أزهرية، بما يتيح استيعاب الأعداد الكبيرة من الناخبين.