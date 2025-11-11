قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تحقق في واقعة حبس طالبة بمدرسة بالتجمع بسبب المصروفات|ماذا حدث؟
تدخل عاجل من الحكومة لضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار | تفاصيل
متحدث الصحة: حالة الفنان محمد صبحي مستقرة الآن
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تداولات اليوم
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير ومشاركة واسعة للسيدات والشباب في الانتخابات
طوابير وحشود كبيرة لدعم النائب محمد أبو العينين في الجيزة .. فيديو
أحمد موسى: مجلس النواب القادم تركيبته مختلفة وسيشهد تنوعًا واختلافا
بعد إقرار الكنيست قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.. ردود أفعال فلسطينية غاضبة
غلق لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025
إحالة منتحل صفة مسئول كبير بشركة مملوكة لـ رجل أعمال شهير للجنايات - خاص
أبو العينين من لجان الجيزة: صوتك دعم للدولة ومسئولية وطنية
رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025
تأكد من تحديث جهازك.. ميزة جديدة ينتظرها مستخدمي الأجهزة اللوحية |ما هي؟

نظام HarmonyOS 6.0
نظام HarmonyOS 6.0
لمياء الياسين

ميزة جديدة ستحصل عليها أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية من هواوي MateBook قريبًا وهي ميزة تعدد الشاشات مع نظام HarmonyOS 6.0 . 

تعد هذه الميزة متاحة حاليًا للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر فقط. وتخطط الشركة الآن لتوفير هذه الميزة المفيدة لأجهزة MatePad.

ومن المتوقع أن يُقدّم نظام HarmonyOS 6.0 ميزات الشاشات المتعددة لأجهزة هواوي اللوحية والكمبيوتر الشخصي. وكما هو الحال مع الهواتف الذكية، سيتمكن مستخدمو الأجهزة اللوحية من ربط أجهزتهم، وتوسيع نطاقها، وعكسها، أو مشاركتها مع الكمبيوتر.

ميزات نظام HarmonyOS NEXT

في حين أن HarmonyOS NEXT يقدم العديد من الميزات المثيرة للاهتمام لجميع أنواع الأجهزة، سواء كانت هواتف أو أجهزة لوحية أو أجهزة كمبيوتر شخصية ، إلا أنه لم يجلب التعاون متعدد الشاشات بين منتجات MatePad وMateBook.

وتوقع المستخدمون هذه الميزة مع تحديث نظام التشغيل HarmonyOS 5.1 . لكن الأمور لم تسر كما كان متوقعًا. وقد أوضحت هواوي أخيرًا هذه المسألة.

وتشير التقارير إلى أن أجهزة هواوي اللوحية ستدعم ميزة التعاون متعدد الشاشات مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام HarmonyOS، بدءًا من ديسمبر. هذه الميزة في مرحلة الاختبار، وستتوفر قريبًا للطرازات المؤهلة

ولا تدعم الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظامي HarmonyOS 6/HarmonyOS 5 حاليًا التعاون مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام HarmonyOS (الشاشة الممتدة، والنسخ المتطابق، والمشاركة). من المتوقع أن يبدأ دعم الشاشة الممتدة في ديسمبر 2025.

ولا تدعم الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظامي HarmonyOS 6/HarmonyOS 5 حاليًا التعاون مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows ومن المتوقع أن يبدأ دعم الشاشة والنسخ المتطابق في ديسمبر 2025.

وإذا كنت من مستخدمي جهاز Huawei MatePad وتنتظر هذه الميزة منذ زمن، فاستعد لتجربتها قريبًا على جهازك. وتأكد من تحديث جهازك باستمرار، ووفر مساحة كافية لتثبيت أحدث البرامج.

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

