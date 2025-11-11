تأكد من تحديث جهازك.. ميزة جديدة ينتظرها مستخدمي الأجهزة اللوحية |ما هي؟

ميزة جديدة ستحصل عليها أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية من هواوي MateBook قريبًا وهي ميزة تعدد الشاشات مع نظام HarmonyOS 6.0 .

تعد هذه الميزة متاحة حاليًا للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر فقط. وتخطط الشركة الآن لتوفير هذه الميزة المفيدة لأجهزة MatePad.

ومن المتوقع أن يُقدّم نظام HarmonyOS 6.0 ميزات الشاشات المتعددة لأجهزة هواوي اللوحية والكمبيوتر الشخصي. وكما هو الحال مع الهواتف الذكية، سيتمكن مستخدمو الأجهزة اللوحية من ربط أجهزتهم، وتوسيع نطاقها، وعكسها، أو مشاركتها مع الكمبيوتر.

ميزات نظام HarmonyOS NEXT

في حين أن HarmonyOS NEXT يقدم العديد من الميزات المثيرة للاهتمام لجميع أنواع الأجهزة، سواء كانت هواتف أو أجهزة لوحية أو أجهزة كمبيوتر شخصية ، إلا أنه لم يجلب التعاون متعدد الشاشات بين منتجات MatePad وMateBook.

وتوقع المستخدمون هذه الميزة مع تحديث نظام التشغيل HarmonyOS 5.1 . لكن الأمور لم تسر كما كان متوقعًا. وقد أوضحت هواوي أخيرًا هذه المسألة.

وتشير التقارير إلى أن أجهزة هواوي اللوحية ستدعم ميزة التعاون متعدد الشاشات مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام HarmonyOS، بدءًا من ديسمبر. هذه الميزة في مرحلة الاختبار، وستتوفر قريبًا للطرازات المؤهلة

ولا تدعم الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظامي HarmonyOS 6/HarmonyOS 5 حاليًا التعاون مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام HarmonyOS (الشاشة الممتدة، والنسخ المتطابق، والمشاركة). من المتوقع أن يبدأ دعم الشاشة الممتدة في ديسمبر 2025.

ولا تدعم الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظامي HarmonyOS 6/HarmonyOS 5 حاليًا التعاون مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows ومن المتوقع أن يبدأ دعم الشاشة والنسخ المتطابق في ديسمبر 2025.

وإذا كنت من مستخدمي جهاز Huawei MatePad وتنتظر هذه الميزة منذ زمن، فاستعد لتجربتها قريبًا على جهازك. وتأكد من تحديث جهازك باستمرار، ووفر مساحة كافية لتثبيت أحدث البرامج.