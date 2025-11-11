قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مطروح تواصل فعاليات اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب وسط أجواء هادئة

إسراء صبري

قال أحمد نبيل مراسل "إكسترا نيوز" من محافظة مطروح، إن مطروح تواصل فعاليات اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025 وسط أجواء هادئة وتنظيم متميز داخل مختلف اللجان الانتخابية.

وأضاف أن الإقبال على التصويت يتراوح بين المتوسط والمرتفع في أغلب اللجان البالغ عددها 127 لجنة فرعية، والتي تضم أكثر من 37 ألف ناخب وناخبة وفقًا لآخر بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أن العملية الانتخابية تسير بانضباط كامل دون تسجيل أي خروقات أو شكاوى منذ انطلاق التصويت وحتى الآن، بحسب البيانات الصادرة عن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وأشار المراسل إلى أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يتابع مجريات العملية الانتخابية بشكل مباشر من خلال مركز السيطرة والطوارئ، إضافة إلى متابعته اللحظية مع رؤساء المدن الثمانية بالمحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وأكد أن هذا التنسيق المستمر بين القيادات التنفيذية أسهم في توفير دعم لوجستي وخدمات متكاملة داخل مقار اللجان، بما يضمن تيسير عملية التصويت أمام جميع المواطنين، في ظل التزام تام بالإجراءات التنظيمية والأمنية.

مجلس النواب انتخابات مجلس النواب العملية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات

