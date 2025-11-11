يغير طريقة التفاعل مع الذكاء الاصطناعي.. خاتم ذكي جديد يغزو الأسواق بمواصفات جبارة

خاتم ذكي جديد أطلقته شركة ساندبار، والتي قام بتأسيسها موظفان سابقان في شركة “ميتا”، على الجانب الآخر يحمل الخاتم الذكي اسم ستريم، وهو يعد بمثابة "فأرة صوتية" مبتكرة.

يتميز الخاتم بقدرته على القيام بتسجيل الملاحظات الصوتية على الفور والتفاعل مع المساعد ذكي، والتحكم بالموسيقى بسهولة وذلك أثناء الحركة.

التسجيل الصوتي

يعد أهم المميزات التقنية لخاتم ستريم هي إمكانية القيام بالتسجيل الصوتي الفوري وذلك إضافة إلى سهولة الاستخدام كما يعد الخاتم الذكي مزود بميكروفونات عالية الجودة ولوحة لمس صغيرة حيث يبدأ في القيام بالتسجيل وذلك بمجرد الضغط عليها، ثم تُغلق الميكروفونات تلقائياً وذلك بعد الانتهاء وذلك لضمان الخصوصية.

خاتم ذكي

يعد الخاتم الذكي الجديد مزود ببطارية تصمد 5 أيام متواصلة ويتعلم الساعة البيولوجية لجسم المستخدم

يمكن من خلال الخاتم تحويل الكلام إلى نصوص منظمة، وذلك عبر التطبيق المرافق على أجهزة آيفون، مع إمكانية تلخيص الأفكار وترتيبها في ملاحظات وذلك بواسطة المساعد الذكي.

يسمح للمستخدم بإيقاف وتشغيل الموسيقى أو تغيير الأغاني من خلال لمس سطح الخاتم، مما يجعله عملياً أثناء التنقل أو ممارسة الرياضة.

يتوفر الخاتم الذكي بالون الفضة وبسعر 249 دولاراً وبنسخة ذهبية بسعر 299 دولاراً، مع شحن متوقع في صيف 2026.

ميزات إضافية

أما عن سعر الهاتف فهو يأتي بسعر مقابل 10 دولارات شهرياً وتؤكد الشركة أن جميع البيانات مشفرة، وذلك مع إمكانية تصدير الملاحظات إلى تطبيقات مثل Notion، مما يمنح المستخدم تحكماً كاملاً في المعلومات.