قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالدقي
إقبال كثيف بالجيزة في الساعات الأخيرة لانتخابات مجلس النواب
الوطنية للانتخابات: دوائر بـ 11 محافظة تلجأ إلى احتياطي بطاقات الاقتراع
آخر موعد سداد رسوم حج القرعة 2026 والمستندات المطلوبة كاملة
أول لقطات من حفل زفاف هايدي موسى ومحمد غانم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يغير طريقة التفاعل مع الذكاء الاصطناعي.. خاتم ذكي جديد يغزو الأسواق بمواصفات جبارة

خاتم ذكي
خاتم ذكي
لمياء الياسين

خاتم ذكي جديد أطلقته شركة ساندبار، والتي قام بتأسيسها موظفان سابقان في شركة “ميتا”، على الجانب الآخر يحمل الخاتم الذكي اسم ستريم، وهو يعد بمثابة "فأرة صوتية" مبتكرة.

يتميز الخاتم بقدرته على القيام بتسجيل الملاحظات الصوتية  على الفور والتفاعل مع المساعد ذكي، والتحكم بالموسيقى بسهولة وذلك أثناء الحركة.

التسجيل الصوتي

يعد أهم المميزات التقنية لخاتم ستريم هي إمكانية القيام بالتسجيل الصوتي الفوري وذلك إضافة إلى سهولة الاستخدام كما يعد الخاتم الذكي مزود بميكروفونات عالية الجودة ولوحة لمس صغيرة حيث يبدأ في القيام بالتسجيل وذلك بمجرد الضغط عليها، ثم تُغلق الميكروفونات تلقائياً وذلك بعد الانتهاء وذلك لضمان الخصوصية.

خاتم ذكي

خاتم ذكي

يعد الخاتم الذكي الجديد مزود ببطارية تصمد 5 أيام متواصلة ويتعلم الساعة البيولوجية لجسم المستخدم
يمكن من خلال الخاتم تحويل الكلام إلى نصوص منظمة، وذلك عبر التطبيق المرافق على أجهزة آيفون، مع إمكانية تلخيص الأفكار وترتيبها في ملاحظات وذلك بواسطة المساعد الذكي.

يسمح للمستخدم بإيقاف وتشغيل الموسيقى أو تغيير الأغاني من خلال لمس سطح الخاتم، مما يجعله عملياً أثناء التنقل أو ممارسة الرياضة.

يتوفر الخاتم الذكي بالون الفضة وبسعر 249 دولاراً وبنسخة ذهبية بسعر 299 دولاراً، مع شحن متوقع في صيف 2026.

ميزات إضافية

أما عن سعر الهاتف فهو يأتي بسعر مقابل 10 دولارات شهرياً وتؤكد الشركة أن جميع البيانات مشفرة، وذلك مع إمكانية تصدير الملاحظات إلى تطبيقات مثل Notion، مما يمنح المستخدم تحكماً كاملاً في المعلومات.

خاتم ذكي فأرة صوتية الذكاء الاصطناعي الأجهزة الصوتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

ياسمين الخطيب - عبدالله رشدي

كان هيخرجني من الملة.. زوجة عبدالله رشدي تكشف تفاصيل إنكاره لابنته

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| هواوي تعلن عن جهاز لوحي جديد.. وإليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق

هواتف Oppo Find X9

بمواصفات وخصومات جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

سماعات لاسلكية

بطارية تدوم حوالي 36 ساعة.. وان بلس تستعد لإطلاق سماعات Bullets Wireless Z3

بالصور

بالتقاط الصور.. عائلة تصطحب أطفالها أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة المعهد الديني الابتدائي بإمبابة

إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور

مسيرة حزب الجبهة الوطنية
مسيرة حزب الجبهة الوطنية
مسيرة حزب الجبهة الوطنية

أخبار السيارات | سعر تويوتا هايلوكس 2026 .. والكشف عن نيسان نافارا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد