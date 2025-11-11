قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تطلق خطة استدامة القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي
مدبولي: الاحتياطيات من العملة الأجنبية تجاوزت الـ 50 مليار دولار
3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع
بعد الإقبال على المتحف الكبير.. مدبولي يتوقع زيادة في أعداد السياحة
مدبولي: الحكومة تنسق مع كافة الجهات لتنظيم انتخابات مجلس النواب على أكمل وجه
انتخابات النواب 2025 .. توافد الناخبين على لجنة مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود بالدقي
الجيزة .. صناديق قمامة جديدة بشارع الملك فيصل لرفع مستوى الخدمات
لا يمكن السكوت.. أول رد من عبد الله رشدي على البلوجر أمنية حجازي
كريستيانو رونالدو يعلن موعد اعتزاله كرة القدم
وزير الخارجية: رفض مصري كامل لأي مخططات لتقسيم السودان
الوطنية للانتخابات: لجان طالبت ببطاقات اقتراع إضافية
أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس
محافظات

لمسة إنسانية.. مستشار يترك لجنته لمساعدة مُسنة على التصويت بـ"كوم بدار" بسوهاج

جانب من الموقف الإنساني بسوهاج
جانب من الموقف الإنساني بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهد إنساني يعكس القيم النبيلة وروح المسؤولية داخل العملية الانتخابية، شهدت قرية كوم بدار التابعة لمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، موقفًا مؤثرًا عندما نزل أحد المستشارين المشرفين على لجنة انتخابية من مكتبه داخل مقر اللجنة.

لمساعدة سيدة مُسنة غير قادرة على الحركة، وتمكينها من الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025.

انتخابات النواب بسوهاج

شهدت اللجنة الفرعية بكوم بدار وجود سيدة مسنّة تعجز عن الصعود إلى داخل مقر اللجنة لممارسة حقها الدستوري، وعلى الفور، وجّه المستشار المشرف على اللجنة تعليماته بالنزول لمساعدتها بنفسه ضمانًا لحفظ كرامتها وتسهيل مشاركتها في التصويت.

وتوجّه المستشار خارج اللجنة وسط احترام وتقدير من الموجودين، حيث استقبل السيدة بابتسامة هادئة وحرص على التأكد من إثبات شخصيتها، ثم قدّم لها بطاقة الاقتراع وفق الضوابط القانونية، مفسحًا لها المجال للتعبير عن إرادتها بحرية كاملة، في مشهد ترك أثرًا طيبًا لدى المواطنين الذين وصفوا الموقف بأنه قمة الإنسانية والاحترام.

وأكد شهود العيان أن هذا التصرف يعكس حرص الدولة على تعزيز مشاركة جميع الفئات، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرين إلى أن اللجنة شهدت عقب الواقعة حالة من الارتياح والإشادة في تسهيل إجراءات التصويت.

كما شددت الأجهزة الأمنية المتواجدة على استمرار تيسير دخول كبار السن، وتوفير الدعم اللازم لجميع الناخبين، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.

