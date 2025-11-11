قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقبال الناخبين بالفترة المسائية على التصويت بانتخابات النواب بلجان مركز ابو النمرس

انتخابات
انتخابات
محمد غالي

شهدت الفترة المسائية باللجان الانتخابية بمركز ابو النمرس، اقبال الناخبين علي عمليات الاقتراع، بانتخابات مجلس النواب 2025.


 


وتوفرت امام اللجنة وسائل نقل مختلفة للتسير علي الناخبين، وقدم عدد من الشباب خدمه مجانيه للناخبينللاستعلام عن الموقف الانتخابي، ومكان لجنه التصويت.


 

وانطلقت  المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبينفي تمام التاسعة صباحا وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء.


 

وتأتي هذه الانتخابات ضمن الاستحقاقات الدستورية التي تشهدها البلاد لتشكيل السلطة التشريعية الجديدة، وسطاستعدادات مكثفة من جانب الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.


 

وشهدت محافظة الجيزة مع الساعات الأولى من صباح اليوم استعدادا كاملا لاستقبال الناخبين، حيث تم تجهيزالمقار الانتخابية وتوفير كل وسائل الدعم اللوجستي لضمان انسيابية العملية الانتخابية.


 

كما تم التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان لحماية المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية،مع تخصيص عناصر لتقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.


 

وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بنيسويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.


 

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب موزعين على 5606 لجنةفرعية في مختلف المحافظات المشاركة.


 

وتتضمن المرحلة الأولى من الانتخابات التنافس على 142 مقعدا بنظام القوائم، موزعة على قطاعي شمال ووسطوجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا، حيث ترشحت قائمة واحدة في كل دائرة تحت مسمى القائمة الوطنية من أجلمصر، وتشمل قائمتين الأولى تضم 40 مرشحا، والثانية تضم 102 مرشح.


 

كما تشهد الانتخابات منافسة قوية على 143 مقعدا بالنظام الفردي بين عدد كبير من المرشحين يمثلون مختلفالأحزاب السياسية والمستقلين.


 

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات سير العملية الانتخابية من خلال غرف عمليات مركزية في المحافظات لمواجهة أيمعوقات قد تطرأ أثناء عملية التصويت، فيما تسود حالة من الهدوء والتنظيم داخل اللجان منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع، مع إقبال ملحوظ من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم تأكيدا على حرصهم في المشاركة في اختيار ممثليهم داخل البرلمان المقبل.

انتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

