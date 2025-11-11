القومي للمرأة يصدر تقريره لليوم الثاني لغرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025

أصدر المجلس القومي للمرأة تقريره لليوم الثاني لغرفة العمليات المركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك برئاسة إيمان خليفة، الأمينة العامة للمجلس ورئيسة الغرفة.

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، أن المرأة المصرية واصلت تصدر المشهد الانتخابي خلال اليوم الثاني، في مشهد يعكس وعيًا كبيرًا وحرصًا متواصلًا على أداء الواجب الوطني، وأشارت إلى أن الإقبال الملحوظ للسيدات بمختلف الفئات العمرية يؤكد إيمانهن بأهمية المشاركة في صنع القرار وبأن صوت كل امرأة يساهم في دعم استقرار الوطن وترسيخ المسار الديمقراطي.

وأوضحت الدكتورة رشا مهدي، عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية والمشرف العام على الغرفة، أن فرق المتابعة عملت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على رصد مشاركة الناخبات والناخبين وسير العملية الانتخابية في المراكز واللجان الانتخابية داخل محافظات المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن المتابعين قاموا برصد زيارات ميدانية واسعة شملت مختلف القرى والمراكز، إضافة إلى تسجيل عدد كبير من المتابعات الإلكترونية عبر المنصة المخصصة لذلك.

كما أكدت ياسمين زكريا، مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس، أن التقارير الواردة من المتابعين تشير إلى استمرار انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان، وتيسير إجراءات التصويت، وتوفير مسارات مخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة، فضلًا عن استمرار تواجد الشرطة النسائية في أغلب المقار الانتخابية لتنظيم دخول السيدات وتقديم الدعم اللازم لهن.

وأضافت أن الساعات الأولى من اليوم الثاني شهدت مشاركة لافتة من الفئة العمرية ما بين 20 و40 عامًا، مع استمرار حضور المرأة في إدارة العملية الانتخابية من خلال ترؤس عدد من اللجان ووجودها ضمن طاقم الإشراف والمعاونين داخل المقار.

فيما أكدت أمل عبد المنعم مدير مكتب شكاوى المرأة أن المكتب قد تلقى عبر الخط المختصر 15115 عددًا من الاستفسارات والشكاوى التي انصبّت في أغلبها حول أماكن اللجان الانتخابية وكيفية الوصول إليها، بالإضافة إلى استفسارات متعلقة بإجراءات الإدلاء بالصوت، وقد تم توجيه جميع المتصلات وتقديم الدعم اللازم لهن بشكل فوري لضمان سهولة مشاركتهن في العملية الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تُستكمل اليوم في 14 محافظة هي: سوهاج، بني سويف، البحيرة، المنيا، أسيوط، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الأقصر، الإسكندرية، مطروح، قنا، أسوان، الجيزة، الفيوم.