برلماني: نزاهة الانتخابات ترسخ الثقة في مؤسسات الدولة

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إن انتخابات مجلس النواب 2025 تجري في أجواء من النزاهة والشفافية غير المسبوقة، بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكّدًا أن هذا التنظيم المشرف يعكس احترافية الدولة في إدارة الاستحقاقات الدستورية.

أوضح عبد اللطيف أن الإقبال الكبير الذي شهدته اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى دليل على وعي المصريين وإيمانهم بأن صوتهم هو الطريق نحو مستقبل أفضل، مشيرًا إلى أن مشاركة الشباب والمرأة والمسنين مشهد وطني يبعث على الفخر.

أكد عضو مجلس الشيوخ أن ما تشهده مصر من تلاحم شعبي حول القيادة السياسية يعكس وحدة الصف وإيمان المواطنين بأن المشاركة في الانتخابات مسؤولية وطنية وليست مجرد ممارسة ديمقراطية شكلية.

أشاد عبد اللطيف بالتواجد الميداني للأجهزة التنفيذية والأمنية لتسهيل عملية التصويت، مؤكدًا أن المشهد الانتخابي يعكس صورة مشرفة للديمقراطية المصرية ،قائلا:" نجاح العملية الانتخابية بهذه الصورة يثبت أن مصر تمتلك مؤسسات قوية قادرة على إدارة استحقاقاتها بنزاهة وكفاءة، وأن المشاركة الواسعة هي رسالة دعم للدولة في مسيرتها نحو التنمية والاستقرار.