أحمد موسى: يوجد مستهدِفون لمصر مروجون لأكاذيب بشأن انتخابات مجلس النواب
19 مصابًا .. انتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصنع أكتوبر
رابطة الأندية فى ورطة .. بطولات الكاف تربك مسابقة الدوري | إيه الحكاية
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
72 ساعة .. خبير تحكيمي: هذا آخر موعد لتقديم شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك
عباس شومان: الإسلام دين سلام.. ونرفض إساءة تأويل آيات القـ.ـتال في القرآن لتشويه صورته
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
برلمان

برلماني: نزاهة الانتخابات ترسخ الثقة في مؤسسات الدولة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
ماجدة بدوى

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إن انتخابات مجلس النواب 2025 تجري في أجواء من النزاهة والشفافية غير المسبوقة، بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكّدًا أن هذا التنظيم المشرف يعكس احترافية الدولة في إدارة الاستحقاقات الدستورية.

أوضح عبد اللطيف أن الإقبال الكبير الذي شهدته اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى دليل على وعي المصريين وإيمانهم بأن صوتهم هو الطريق نحو مستقبل أفضل، مشيرًا إلى أن مشاركة الشباب والمرأة والمسنين مشهد وطني يبعث على الفخر.

أكد عضو مجلس الشيوخ أن ما تشهده مصر من تلاحم شعبي حول القيادة السياسية يعكس وحدة الصف وإيمان المواطنين بأن المشاركة في الانتخابات مسؤولية وطنية وليست مجرد ممارسة ديمقراطية شكلية.

أشاد عبد اللطيف بالتواجد الميداني للأجهزة التنفيذية والأمنية لتسهيل عملية التصويت، مؤكدًا أن المشهد الانتخابي يعكس صورة مشرفة للديمقراطية المصرية ،قائلا:" نجاح العملية الانتخابية بهذه الصورة يثبت أن مصر تمتلك مؤسسات قوية قادرة على إدارة استحقاقاتها بنزاهة وكفاءة، وأن المشاركة الواسعة هي رسالة دعم للدولة في مسيرتها نحو التنمية والاستقرار.

مجلس الشيوخ انتخابات مجلس النواب الشيوخ انتخابات النواب

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

ياسمين الخطيب - عبدالله رشدي

كان هيخرجني من الملة.. زوجة عبدالله رشدي تكشف تفاصيل إنكاره لابنته

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

منال عوض

منال عوض: مشروع الأتوبيسات الكهربائية يسهم في خفض 23% من الملوثات والانبعاثات

انتخابات مجلس النواب 2025

شغل آخر لحظة.. المرشحون يدفعون بالكتل الصلبة من أنصارهم إلى صناديق الاقتراع

الناخبون في مدرسة أتريس بمنشأة القناطر

قبيل ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع .. إقبال كثيف على مدرسة أتريس بمنشأة القناطر

بالصور

بالتقاط الصور.. عائلة تصطحب أطفالها أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة المعهد الديني الابتدائي بإمبابة

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور

أخبار السيارات | سعر تويوتا هايلوكس 2026 .. والكشف عن نيسان نافارا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

